Livia Brito, « sencillita », en micro robe rouge dans Tik Tok | Instagram

Livia Brito rend à nouveau fous les utilisateurs de la populaire plateforme vidéo en TIC Tac, d’où elle apparaît dans une robe rouge coquette qui couvrait à peine ses charmes pointant vers le cœur de ses fans : « Sencillita ».

La « actrice de télévision« Livia Brito, elle est devenue une sacrée »célébrité des médias sociaux« et partage fréquemment du contenu en particulier de Tik Tok et Instagram.

C’est à cette occasion que l’actrice de Le sans âme, a partagé avec ses followers une nouvelle vidéo dans laquelle il apparaissait dans une jolie robe en soie rouge et qui marquait complètement sa silhouette stylisée.

#sencillita #parati #foryou #tranquilita, lit la description de l’enregistrement dans lequel il a accumulé 829.2k réactions ainsi que quelques commentaires.

Livia Brito pointe le cœur en micro-robe rouge chez Tik Tok. Photo : Capture Instagram

L’interprète de Image de balise Fernanda linares, Livia Brito Pestana, a imposé une nouvelle fois le rythme et exposé les fruits de son style de vie discipliné dans une chorégraphie dans laquelle elle simulerait l’une des actrices des séries télévisées devenues très populaires ces dernières années.

Alors que la chanson continuait, une légende est apparue dans l’en-tête en lisant le message :

Quand ils me disent : Arrête de prendre des photos, ça ne sert à rien, a écrit le natif de Ciégo de Ávila, Cuba.

Avec ses abondantes chevelures noires lâches, Livie Brito captiverait ses admirateurs de l’application populaire, celle présentée dans « Instagram« Il s’est déclaré fan du partage de contenus divers, ce qui provoquerait même des conflits lors des enregistrements de la production de » El Güero « Castro, révèlerait elle-même l’artiste de 35 ans.

La petite amie de Mariano Martínez a partagé dans une série d’histoires Instagram qu’elle recevait constamment des appels à l’attention pendant les scènes de la telenovela puisqu’elle aussi « youtubeur« Il cherchait toujours un moment pour faire ses vidéos.

Quelque chose qu’il assure, est devenu son « passe-temps » et le meilleur moyen qu’il trouve pour se détendre, quelque chose dont ses followers sont sans aucun doute les plus reconnaissants.

Aujourd’hui, Livia Brito, avec 6,6 millions d’abonnés, a terminé les enregistrements du projet télévisé inspiré du drame « La Dama de Troya », qui a été joué par l’actrice de théâtre également avec José Ron, qui conclura ses derniers chapitres en novembre prochain.

Apparemment, d’après ce que l’actrice du film annoncerait dans « The Perfect Dictatorship », la telenovela sortie tout juste le 5 juillet dernier arriverait dans un second volet comme l’a révélé le présentateur de « Dancing for a dream » dans l’une de ses histoires.

L’actrice qui a fait ses débuts en 2010 dans « Triumph of love », et atteindra sa gloire maximale dans des séries-romans comme « La Piloto » (2017-2018) reviendra dans une deuxième adaptation de l’intrigue, bien qu’elle n’en ait pas révélé plus détails pour le moment.

Il convient de mentionner qu’actuellement l’actrice de Médicos : Línea de vida » et d’autres productions de Televisa est impliquée dans une forte polémique après une » d3manda » du photographe, Ernesto Zepeda, qui a eu une confrontation avec l’actrice en 2020 sur les plages de Quintana Roo.