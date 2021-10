Livia Brito Qu’avez-vous ressenti pour José Ron ? La Desalmada avoue | Instagram

Livia Brito a assisté à l’émission ce vendredi matin »Aujourd’hui« et répondu à toutes les questions, y compris sur José Ron, le »cubain« Il a surpris avec ses réponses sur » Pepito « , comme il appelle sa telenovela idole.

La « actrice cubaine« , Livia Brito, a répondu aux questions de Raúl » El Negro « Araiza et Andrea Legarreta sur leur participation à Le sans âme, une telenovela qu’il a jouée avec l’acteur José Ron, avec qui il s’est retrouvé après plusieurs années, a-t-il mentionné.

Livia Brito José Ron vous manquera-t-il ? La Desalmada révèle à Hoy. Photo : Capture Instagram

Livie Brito et José Ron a montré une chimie incontestable au milieu des scènes de la production de José Alberto « El Güero » Castro, donc inévitablement le thème a émergé, le « originaire de Ciégo de Ávila« Cuba a commenté les raisons après avoir été interrogé par Araiza.

Fils Pepito je l’aime tellement, je pense que la chose la plus agréable que vous rencontriez à nouveau avec un partenaire est que vous savez déjà comment il travaille, c’est beaucoup plus facile parce que vous avez plus confiance, a répondu le célèbre de 35 ans, après en avoir vu des scènes les plus romantiques avec sa co-star.

Livia Brito et José Ron ont recommencé à travailler ensemble de sorte qu’avec les scènes de baisers qu’ils ont faites ont donné lieu à diverses spéculations, dans le passé, ils ont tous deux joué dans l’histoire intitulée « Une Italienne vient se marier« , où le romantisme de la fiction passerait à la réalité.

Ainsi, « El Negrito », qui a également repris le rôle d’acteur dans la production inspirée de La Dama de Troya, a collaboré avec le « Cubain » et l’acteur de Jaliscience, José Ron.

Le revoir a été très agréable, a avoué le natif de La Havane.

Le caractère de Image de balise Fernanda Linares et Rafael Toscano, à nouveau enthousiasmés par ces retrouvailles après sept ans de collaboration à l’écran, cependant, Livia Brito Pestana a clairement exprimé la profonde affection qu’elle éprouve pour l’acteur, basée sur l’aspect professionnel.

La fille de l’acteur Rolando Brito, a fait ses débuts à l’écran dans le feuilleton « Triomphe de l’amour« En 2010 en tant que » Fernánda Sandoval « , d’autres opportunités se présenteraient plus tard » Abismo de pas! ón « , » De que te quiero, te quiero » et » Médicos: Línea de vida » (parmi ses dernières apparitions).

L’ancien hôte de Danser pour un rêveIl démontrera également son talent au théâtre dans la pièce « El Postero » ainsi qu’au cinéma avec « La Dictadura Perfecta ».

Le modèle et « youtubeur« Il est aujourd’hui l’une des célébrités les plus plébiscitées sur les réseaux sociaux, notamment sur Tik Tok et Instagram, où il partage en permanence du contenu avec ses « extraterrestres ».

Livia Brito, toucherait les portes de la célébrité en jouant dans la série-roman »Le pilote« , à laquelle il a collaboré pendant deux saisons, donc très probablement La Desalmada, qui s’achève ce vendredi 29 novembre, pourrait à nouveau connaître une seconde mi-temps.