Livia Brito l’avoue, bisous à La Desalmada “Ils sont réels!”

Livia Brito à travers une transmission récente, a partagé des détails peu connus jusqu’à aujourd’hui au milieu de sa participation à “Le sans âme“, en touchant le sujet sur les baisers avec le galant du feuilleton, José Ron, avec qui il partage d’intenses baisers, a ainsi précisé : “Bien sûr qu’ils sont réels.”

La “cubain“, Livia Brito, a partagé avec ses fans au moyen d’un ” live “, quelques détails de ” La Desalmada “, après avoir terminé les enregistrements du mélodrame qu’elle joue avec son ex-partenaire.

Entre autres détails révélés par le Livie Brito, la célébrité de 35 ans, a levé les doutes sur certaines scènes dans lesquelles elle échange des baisers avec l’acteur d’origine”tapatio” avec qui il se retrouve sur le plan professionnel.

Le natif de La Havane Cuba, qui a une histoire de plusieurs années à l’écran, a partagé la technique pour réaliser ces moments.

Parfois je vois là-bas dans les rues qu’ils font des bisous et des bisous et la langue s’étale partout, eh bien, non, dans le feuilleton des bisous, non, rien d’autre ne fait bouger la petite bouche. La langue ne bouge pas, elle ne figure pas, elle n’agit pas. Clarifier.