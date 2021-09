Livia Brito met en valeur sa beauté avec une robe rouge captivante | Instagram

Connu comme “Le sans âme“La belle actrice Livia Brito s’est concentrée sur dorloter ses fans, à travers ses réseaux sociaux, en leur offrant un contenu divertissant où sa beauté brille, tout comme elle l’a fait avec une robe rouge séduisante.

Malgré que Livie Brito Il s’est démarqué et a excellé dans les feuilletons aux côtés d’autres personnalités célèbres telles que José Ron, Kimberly Dos Ramo et Marjorie de Sousa, il est encore plus surprenant depuis qu’il a ouvert son compte Tiktok.

C’est parce qu’il a partagé des vidéos qui montrent encore et encore sa silhouette exquise, que ce soit avec des tenues décontractées ou en portant sa garde-robe. feuilleton le plus récent “La Desalmada”.

En plus de Tiktok, une autre application dans laquelle il s’est beaucoup concentré est son compte Instagram officiel où l’on voit comment il l’alimente en permanence avec des photographies exquises ainsi que des vidéos spéciales.

Dans son post le plus récent, il pose, ressemblant à une pièce romantique peinte à l’huile ou peut-être à un personnage d’un film bohème.

Cette photo de l’actrice née à Ciego de Ávila, Cuba porte une robe rouge, que d’ailleurs nous avons vu précédemment dans une autre de ses publications, pour cette raison on peut dire que c’est une robe qu’elle porte même si elle n’est-ce pas que vous voyez l’image complètement.

Il semble que Brito Pestana enlevait le vêtement, puisque la sangle d’une de ses épaules n’était pas en place, elle ajustait la partie médiane du vêtement, là où se trouvent ses charmes.

Il y a 42 minutes, il a décidé de commencer à voler les soupirs de ses fans et d’accélérer le cœur de tous ceux qui voient l’image, notamment à cause du geste qu’il fait avec son beau visage, ses yeux sont fermés et ses lèvres sont légèrement ouvertes.

En moins d’une heure il a réussi à avoir 42 372 coeurs rouges et parmi les commentaires des amoureux par ses followers il en a déjà 512.

Cette beauté cubaine vole constamment le souffle de ses plus de 6,4 millions de followers sur Instagram à chaque nouvelle publication qu’elle fait, bien qu’elle ne montre pas autant de peau que les autres actrices et célébrités l’ont fait à l’époque. .

Dans sa description, Livia prétend être au moment parfait et précisément à l’endroit parfait, non seulement en raison de son apparition dans l’image, elle fait peut-être référence à sa carrière d’actrice, qui a commencé il y a 11 ans en 2010.

Actuellement, il a eu l’occasion d’apparaître dans plusieurs feuilletons mexicains, au total il y a 10 projets, trois des plus connus sont :

La Desalmada ce 2021 La Piloto de 2017 à 2018 Abismo de Pasión en 2012.

En plus des feuilletons, elle a également eu l’occasion de participer à d’autres projets en tant qu’actrice tant au théâtre qu’au cinéma.

Bien qu’il y ait apparemment eu peu de projets, la vérité est que depuis qu’il a commencé sa carrière d’acteur, il n’a pas cessé de recevoir des invitations à participer à toutes sortes de projets, en particulier un avec lequel il a assez surpris les téléspectateurs.

Dans la mini-série de 2016 “Forever Joan Sebastian”, quand elle a joué Garde Maribel Dans sa jeunesse, et en fait un an auparavant dans la telenovela “Italian Girl Comes to Marry”, un projet dans lequel elle a joué, son personnage était la fille du personnage joué par Maribel Guardia.

Ce type de coïncidences, bien que plutôt la ressemblance, sont parfaites puisqu’elles donnent à la facilité de production de pouvoir raconter des histoires avec des personnages plus attachés à la réalité, pour ainsi dire.