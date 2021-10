Livia Brito montre des jambes galbées avec un micro short, sur la photo | Instagram

La belle actrice d’origine cubaine Livia Brito star de la telenovela mexicaine « Le sans âme« Il a partagé un nouveau post sur son compte Instagram où il apparaît montrant ses jambes galbées dans une tenue séduisante.

Grâce à un micro short que porte cette beauté cubaine, c’est que ses belles jambes sont devenues la protagoniste de ladite publication, qu’elle a partagée il y a exactement 2 heures.

Livie Brito Il se consacre depuis longtemps à montrer les résultats du gymnase, bien qu’il ait toujours eu une silhouette exquise, ce n’est que lorsque sa popularité a commencé à être plus appréciée par le public qu’il a commencé une routine ardue d’exercices avec lesquels elle a amélioré ses courbes. .

Malgré le fait que de nos jours, il est très normal de voir des célébrités subir certains ajustements esthétiques, il y en a quelques-uns qui se limitent simplement à faire de l’exercice et à garder leur silhouette aussi normale que possible.

L’un des exemples les plus clairs et les plus évidents est celui de Livie Brito qui s’est également chargé de nous le faire savoir, car il ravit continuellement ses fans avec certaines de ses routines.

Bien qu’il nous ait aussi donné des images une fois l’exercice terminé alors qu’il enlève la ceinture qu’il utilise pour générer plus de chaleur et faire transpirer un peu plus sa taille et ainsi pouvoir marquer sa silhouette en montrant son abdomen.

Sur cette nouvelle photographie on la voit assise sur un banc, apparemment elle est dans une sorte de jardin ou plutôt un parc de ce qu’on peut voir derrière elle, profitant du paysage naturel agréable qui orne par inadvertance sa beauté vêtue de blanc.

Livia Brito Pestana porte une tenue composée de deux pièces, un micro short et un pull, tous deux en blanc comme mentionné, apparemment cette beauté de 35 ans prenait un selfie quand quelqu’un d’autre a capturé le moment.

Bébés de lumière nous sommes déjà 6,5 millions, merci beaucoup pour tout votre amour et votre soutien. Ils sont les meilleurs aujourd’hui et toujours. Je t’aime ! », a écrit Livia Brito.

En plus de les appeler des bébés de lumière, la belle actrice se réfère également affectueusement à ses fans avec le surnom « aLIVIAnados », combinant le mot avec son nom au milieu, c’était la combinaison parfaite.

Il y a deux heures, elle a partagé cette image et elle a déjà 91 094 cœurs rouges en plus de 628 commentaires, où, comme elle, ils célèbrent avec enthousiasme car elle a réussi à augmenter le nombre de ses followers, qui va sans aucun doute continuer à augmenter.