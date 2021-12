Livia Brito partage des expériences en ne montrant que sa taille

Livia Brito un look sport et denim montre sa taille | Instagram

Livia Brito apparaît sur une photographie dans laquelle elle partage une nouvelle expérience avec ses followers, la belle »cubain« Elle a révélé plus qu’un look sportif et a montré sa petite taille.

La actrice, originaire de Ciego de Ávila, Cuba, Livia Brito, apparaît de quelques champs dans l’un de ses nombreux voyages, il faut dire que la figure marquante d’Instagram a parcouru certaines destinations en République mexicaine.

Dans l’une des cartes postales les plus récentes où il apparaît Livia Brito, l’interprète de « Le sans âme« , il réapparaît d’un immense terrain et avec un look sportif il a redonné quelques sourires à ses fidèles » aLIVIAnados « .

Avec une blouse en jean coquette nouée à la taille, un pantalon noir et une casquette de sport, « l’actrice qui a fait ses débuts au Mexique en 2010 » dans « Triomphe de l’amour » il a dédié un message à ses » bébés de lumière » sous un beau ciel bleu.

Voyager est bien plus beau que simplement voir où vous êtes, cela devient un changement permanent dans votre vie. #vie #liviabrito #vacances #moments #plaisir.

Livia Brito un look sport et denim lui montre sa taille. Photo : Capture Instagram

L’interprète de « Image de balise Fernanda linares« , dans la production de José Alberto » El Güero » Castro, a partagé son voyage en Basse-Californie il y a quelques mois.

A cette époque, le « maquette« , Livia Brito Pestana, a partagé quelques clichés lors d’une de ses visites des vignobles de la Vallée de Guadalupe, un site où elle a également parcouru la route v1no.

L’une des principales activités du lieu est précisément l’industrie œnologique, qui les a conduits à remporter des médailles internationales, pour lesquelles la célèbre actrice qui a joué « Yolanda Cadena Lesmes » dans « Le pilote« , (2017-2018), a visité quelques-unes de ses différentes attractions.

Le membre de Televisa, qui a également collaboré à d’autres projets tels que « Abismo de Pas! Ón » (2012), « De que te quiero te quiero » (2013-2014) « Une italienne vient se marier » (2014-2015 ), » Doctors: Life Line « , parmi tant d’autres, a choisi le lieu sur la recommandation de plusieurs de ses disciples.

De plus, le site jouit d’une grande popularité auprès de diverses personnalités du divertissement et, apparemment, il y a eu des stars bien connues qui ont été captivées par les merveilles de ce coin du Mexique.

La célébrité Instagram qui s’est également distinguée pour s’être aventurée dans le cinéma, avec des projets tels que « The Perfect Dictatorship », ainsi que des pièces de théâtre telles que « The Postman », a décidé de ne pas rester curieuse et à en juger par les images, j’apprécie vraiment son séjour passé .