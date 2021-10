Livia Brito porte un short cachetero dans le style d’Adamari López | Instagram

Livia Brito a récemment partagé un photo vêtu d’un short assez petit, celui-ci atteint un peu plus haut que là où se terminent les jambes, on les appelle aussi « short cachetero », il l’a fait beaucoup dans le style de Adamari López qui s’est caractérisé par le port de vêtements de ce type.

L’actrice et mannequin coquette s’est récemment distinguée par son contenu sur les réseaux sociaux, surtout maintenant que son photographe voyage apparemment avec elle, on parle de Kevin Achutegui, qui travaille également avec Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja.

Cette image saisissante que Livia Brito a partagée il y a un jour sur Instagram fait partie d’une séance qu’elle partage depuis plusieurs jours.

Livie Brito Elle porte un pull blanc assez large, en plus d’un short qui comme déjà mentionné est assez court et petit, comme accessoire elle ne porte qu’une paire de lunettes noires, quant à ses cheveux elle les porte tressés

Livia Brito porte un cachetero court dans le style d’Adamari López | liviabritopes Instagram

L’une des choses les plus importantes est d’avoir confiance en soi, ce sera la clé du succès, mon bébé léger, aie confiance en toi », a écrit Livia Brito.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

L’endroit où la protagoniste des telenovelas « La Desalmada » et « La Piloto » a été prise en photo, semble être un assez grand jardin, en ce moment elle pose près d’un arbre qui a des vignes qui se sont parfaitement adaptées à l’immense arbre.

Ce post en particulier compte 271 422 cœurs rouges en plus de 1 328 commentaires à ce jour, qui n’arrêtent pas d’admirer sa beauté et de répéter qu’elle est l’une des plus belles femmes du monde.

Grâce à l’étroitesse de son short, sa belle et exquise silhouette est parfaitement marquée, ses courbes font soupirer des milliers non seulement à la télévision mais aussi dans les publications sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Livia Brito profite de vacances

Vous avez sûrement déjà compris que Livie Brito Depuis plusieurs publications et plusieurs jours, c’est qu’il est en vacances, malgré cela il n’a pas raté une occasion de chouchouter ses followers avec sa beauté.

Ce voyage intense et fructueux a commencé le 29 août lorsqu’il a partagé une photo où il était sur le point de monter dans un avion lui demandant où il devait aller, que ce soit dans la forêt, la plage ou le désert.

Une fois les enregistrements de « La Desalmada » terminés, Livia a décidé de prendre des vacances bien méritées pour visiter les vignobles, la plage et peut-être d’autres sites qu’elle espère partager bientôt.