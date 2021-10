Livia Brito porte un haut blanc, La Desalmada met en valeur sa beauté

Livia Brito La Desalmada est magnifique sur une photo avec un haut blanc | Instagram

Sans aucun doute, l’actrice cubaine Livia Brito est devenue l’une des préférées des téléspectateurs, connue aujourd’hui pour son rôle de Fernanda Landeros dans la célèbre telenovela Le sans âme est de retour pour captiver des milliers de personnes avec un photo portant un haut impertinent.

Livie Brito Elle est très créative lorsqu’il s’agit de poser et de parler et grâce à l’excellente équipe de production qui travaille avec elle, ses photographies deviennent des chefs-d’œuvre, c’est un effort commun qui a donné de très bons résultats.

Cette fois, il s’agissait d’une photographie qu’elle a partagée sur son compte Instagram officiel, où l’on la voit se poser en déesse.

Sûrement Brito Pestana s’est mis à conquérir le plus d’internautes possible, ce qu’il est sûrement déjà en train d’accomplir car son compte a réussi à augmenter un peu, il compte aujourd’hui déjà 6,6 millions de followers.

On pourrait dire que c’est grâce au contenu dragueur et parfois révélateur qu’il publie habituellement, heureusement Livie Brito c’est assez cohérent quand il s’agit de vos messages.

Celui-ci en particulier bien qu’il soit un peu « simple », le photographe qui reste sûrement Kevin Achutegui qui a également photographié Kimberly Loaiza, a un trait très similaire, il est donc facile d’identifier son travail.

Livia était devant une fenêtre avec une paire de rideaux blancs, ceux-ci ont bougé de leur place parce que l’actrice cubaine les tenait, ce qui donne une touche asymétrique à l’image, rompant avec l’image linéaire.

De son côté, ce beau modèle a une de ses mains sur la tête et de l’autre elle tient le rideau, tandis qu’avec son autre coude elle le déplace et se cache en même temps.

Son regard est intense et grâce à la lumière que nous donne le lieu, ses beaux yeux noisette semblent briller dans le seul objectif de faire tomber amoureux ses fans ; son maquillage est simple et elle n’a pas besoin de grand chose pour montrer son beau visage.

Étonnamment après une heure de sa publication, le mannequin et actrice cubaine a déjà 52 320 likes à ce jour et près de 500 commentaires, où ils se mettent en quatre pour lui dire qu’elle est belle et qu’elle est tout un soleil pour eux.

Il y a trois choses dans la vie que tu ne dois pas perdre mes bébés de lumière : ton sourire, ta joie et ta façon d’être », a écrit Livia Brito.