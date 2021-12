Livia Brito porte une silhouette exquise avec son petit ami au gymnase

Livia Brito exhibe sa silhouette en faisant de l’exercice avec son petit ami | Instagram

Cette coquette comédienne d’origine cubaine est connue pour sa beauté et son talent, mais surtout pour son silhouette exquisePour cette raison, lorsque Livia Brito montre ses routines au gymnase, elle laisse plusieurs fans sous le choc.

A cette occasion, ce n’était pas seulement le fait qu’elle montrait ses charmes et ses courbes, elle montrait aussi son copain qui, comme elle, la star des feuilletons, semble aimer exercer et maintenir sa silhouette parfaite, il ne fait aucun doute qu’ils sont pour lesquels.

Comme cela arrive généralement lorsque vous publiez une photo ou des vidéos, Livia Brito commence à obtenir une réponse rapide de ses abonnés, malgré le fait que celui-ci a été partagé dans ses histoires et qu’il n’est pas possible de savoir à quel point il est devenu populaire parmi ses fans.

Elle seule connaît cette figure, depuis quelques jours peut-être que l’actrice et mannequin cubaine en compagnie de celui qui pourrait être l’amour de sa vie, profitait de vacances dans un bel hôtel, qu’elle n’a pas hésité à exhiber tout de suite.

Livia Brito possède une silhouette exquise | liviabritopes Instagram

La vidéo est l’une des plus récentes car il y a neuf heures, il l’a partagée dans ses histoires, il semble que c’était l’un des derniers jours de son séjour, ceci parce que Brito Pestana a écrit :

Mais avant de partir, nous allons faire de l’exercice «

Comme prévu, l’hôtel où ils séjournaient disposait d’une salle de sport, ce que l’on retrouve aujourd’hui dans certains hôtels.

Il ne fait aucun doute que malgré ses vacances, assister à ses entraînements est quelque chose que Livia Brito ne devrait pas manquer, comme dans cette vidéo coquette où on la voit porter deux petits vêtements, un short et un haut bleu marine.

Cette fois il ne portait pas sa ceinture, ce qu’il ne cesse de promouvoir, grâce à cela, son ventre était exposé, quant à son beau petit ami il ne portait pas de chemise donc les bébés soulagés et légers pourront profiter du panorama.

La vidéo commence par une image de Livia Brito protagoniste de « La Piloto » et « La Desalmada », exhibant son abdomen et une partie de son torse ainsi que ses charmes postérieurs, grâce au fait qu’elle pose de profil et s’exerce avec un appareil que nous l’avons vue utiliser sur plus d’une fois.

Il s’agit d’une paire de jarretières qu’elle prend avec ses mains et qui est presque stylée vers le sol, cela l’aide sûrement à faire de la résistance, bien qu’elle semble également porter des haltères en position assise et la même chose se produit avec son petit ami qui est sur des barres et porte un peu de poids plus tard.