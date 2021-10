Livia Brito pose avec aplomb et élégance en micro-robe rose | Instagram

Toujours avec beaucoup d’allure et d’élégance, le actrice cubaine Livia Brito, qui joue dans la célèbre telenovela « La Desalmada », a partagé une séance photo où ses jambes galbées sont devenues les protagonistes.

Livie Brito Une fois de plus, elle nous a offert un contenu de premier ordre grâce à cette session, quelque chose qui la caractérise depuis le début de sa carrière est sa beauté et son élégance ainsi que sa personnalité mignonne et amicale.

Quelque chose de curieux est aussi que depuis qu’il a commencé à travailler avec Kevin Achutegui, il partage Photos plus élaboré, contenu avec lequel il parvient à mettre en valeur ses charmes et toute sa beauté.

La même chose s’est produite dans l’une de ses publications les plus récentes sur son compte Instagram officiel où il compte plus de 6,4 millions de followers, cette publication a été partagée il y a 2 jours.

L’actrice et mannequin est généralement assez active en termes de contenu de ladite publication, en fait, pas plus d’une semaine ne s’écoule avant de partager un nouveau contenu.

A cette occasion, Livia Brito Pestana a partagé quatre photographies où sa tenue est entièrement détaillée, qui en raison de ses réactions ont attiré l’attention de plus d’un des internautes et followers qu’elle a.

Ses longues jambes ont été les protagonistes de la séance, car Livie Brito Elle porte une courte robe en satin rose pâle, qui a d’ailleurs une sorte de cape intégrée dans le design qui met en valeur sa beauté et la rend encore plus élégante qu’elle ne l’est.

L’élégance de Livia se remarque grâce à sa coiffure, elle la porte ample, mais avec des ondulations épaisses et des barrettes qui mettent en valeur ses cheveux.

En guise d’accessoires, elle porte des boucles d’oreilles épaisses avec des pierres et un collier fin avec une petite breloque qui ressemble à un cheval, ainsi qu’une sorte de « chaussettes » ou de « bas » faits de pierres.

Sur chacune des photos, elle a montré sa tenue de la tête aux pieds, quant à sa description, elle a simplement choisi de placer un emoji en forme de cœur et de taguer les personnes liées à sa tenue, sa robe, ses boucles d’oreilles et ses talons.

La réaction provoquée par l’élégance de cette belle femme a été de 342 254 cœurs rouges, en plus de 1 718 commentaires déclarant qu’elle est plus que belle comme d’habitude, seulement maintenant elle est encore plus belle que jamais.