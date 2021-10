in

Livia Brito pose comme un bel ange en vacances | Instagram

Le modèle coquette et actrice Livia Brito d’origine cubaine a partagé de nouveaux contenus sur les réseaux sociaux où cette beauté s’est distinguée pour montrer non seulement son talent mais aussi sa beauté, pendant ses vacances ressemblant à un bel ange.

Une fois de plus Livie Brito a laissé ses fans bouche bée, car cette fois il s’amuse dans une station balnéaire après le feuilleton “Le sans âme“conclure.

Il y a quelques jours, la belle actrice cubaine a commencé à apprécier la compagnie de ses amis et de son équipe de production, de sorte que même pendant ses vacances, elle peut être parfaite sur ses réseaux sociaux, comme elle le fait depuis que sa renommée a commencé à grandir.

Brito Pestana a fait ses débuts à la télévision mexicaine depuis 2010, depuis qu’il l’a fait, il n’a pas cessé de travailler année après année, il s’est efforcé de mener à bien sa carrière, précisément pour cette raison qu’il est en vacances aujourd’hui.

Livia Brito pose comme un bel ange en vacances | liviabritopes Instagram

La telenovela “La Desalmada” interprétant Fernanda Linares et où elle comptait 65 épisodes, cela a commencé le 5 juillet 2021 et bien que les émotions continuent toujours, il semble qu’elle ait déjà fini d’enregistrer, alors Livia Brito en a profité pour partir en vacances.

En plus d’être l’actrice principale, elle a également partagé l’écran et le rôle de la telenovela avec d’autres personnalités :

José Ron Eduardo Santamarina Marjorie de Sousa Marlene Favela

Comme vous le savez, le style de ce mélodrame devenu un succès doit Livie Brito Avec un look de cow-boy qu’il a maintenu tout au long de la telenovela avec quelques variations, le thème principal a été interprété par le chanteur Espinoza Paz et s’intitulait : Ma vengeance.

Sur la photo sur laquelle elle est apparue récemment et aussi dans ses vidéos, elle porte une belle jupe longue avec beaucoup de volutes avec un imprimé animalier, ainsi qu’un haut qui à la hauteur des épaules a un volant très frappant.

Livia pose devant une paire d’ailes dorées ressemblant à un bel ange, nous avons vu ce type d’images à plusieurs reprises, non seulement avec l’actrice mais aussi que ces types de dessins sont les plus courants.

D’après ce que la belle cubaine a partagé sur ses réseaux sociaux, elle est dans une station balnéaire avec quelques pièces avec un beau vignoble.

Depuis 2010, elle est apparue dans 19 feuilletons, une émission de télé-réalité en tant qu’animatrice, 3 films et deux pièces de théâtre.

Depuis 2012 et grâce à votre talent, il a été nominé et récompensé dans certains prix tels que :

Meilleure Jeune Actrice TV et Romans en 2012 et 2013 Révélation Féminine en ACPT en 2012 Meilleure Actrice en ACE en 2016

L’actrice coquette aux beaux yeux noisette et aux cheveux d’un noir intense est devenue l’une des préférées des internautes, à tel point qu’elle n’a cessé de travailler à aucun moment, elle est de plus en plus sollicitée dans les mélodrames.