Livia Brito pose depuis la plage coquette et elle n’est pas seule !

Chacun de Photos et aussi les vidéos de Livia Brito devenues célèbres, ceci grâce au beau modèle et actrice Il s’est assuré que son visage apparaisse partout, récemment, poser depuis la plage semblait être un rêve devenu réalité.

Ce qui a attiré l’attention, c’est le fait que dans cette séance photo coquette et peut-être peu révélatrice, elle n’était pas seule, elle était très bien accompagnée, à tel point que la belle star du show business était perçue comme à l’aise.

Il ya deux heures Livie Brito Il nous a donné ce nouveau contenu sur son compte Instagram officiel, où il compte d’ailleurs déjà plus de 6,3 millions de followers.

Dans l’image, nous la voyons assise sur le sable de la plage, bien que cette dernière ne soit pas visible sur l’image, elle se trouve apparemment près d’une sorte de pont entre le sable et quelques arbres qui l’entourent, l’ensemble lui donne une touche coquette et pleine de glamour sans négliger le cadre tropical et parfumé.

Livia porte une robe en satin rose clair, en raison de la position dans laquelle elle se trouve, il semble qu’elle atteigne ses genoux, curieusement bien qu’elle ne montre pas ses charmes ou ne montre pas sa silhouette stylisée, elle a l’air extrêmement coquette et surtout belle.

Livia Brito pose depuis la plage coquine et elle n’est pas seule ! | Instagram Liviabritopes

Quelque chose qui se démarque immédiatement dans l’image est sans aucun doute son compagnon, c’est un chiot de race poméranienne, sa couleur est claire, il est assis à côté du modèle et de l’actrice l’air extrêmement détendu, il est probable qu’il soit son animal de compagnie.

Vivez votre vie à votre façon bébé de lumière, c’est le grand succès d’avoir la vie que vous voulez “, a déclaré Livia Brito.

Jusqu’à présent, la publication compte 68 173 cœurs rouges et en termes de commentaires audacieux de ses fans, elle en compte 587 au total, beaucoup d’entre eux, comme c’est généralement le cas dans d’autres publications, ne sont que des emojis qui montrent l’amour pour Brito Pestana avec des cœurs, des flamitas et des emojis amoureux.

Le mot belle est constamment répété dans la zone de commentaires, combiné à des emojis excités, les hommes et les femmes admirent sa beauté et s’enthousiasment pour elle et ses projets.

Il est probable qu’en raison de certaines des controverses dans lesquelles il a joué pendant quelques mois, ils ont emporté certains chiffres en termes de ses partisans, mais il a réussi à récupérer immédiatement, évidemment son rôle principal dans la telenovela “Le sans âme“Ça a beaucoup aidé.

Sans aucun doute, Livia a fait en sorte que ses fans et internautes se rendent compte que son visage continuera à être vu encore longtemps, que ce soit dans les feuilletons, les polémiques avec certains paparazzi, les réseaux sociaux et même sur Tiktok.

C’est précisément sur cette nouvelle plate-forme qu’elle est devenue l’une des révélations pour les jeunes et le divertissement qui a le plus surpris les internautes, ses vidéos ont des millions de likes et de reproductions.

Il est évident que sa beauté ne peut pas être cachée ou déguisée, pour elle c’est très naturel de se montrer et elle le fait avec toute la grâce, donc ses fans sont toujours ravis de son contenu, n’importe quelle vidéo parvient à tourner à 360° et à la rendre plus que coquette et inspirante.

Sur son compte Tiktok actuel, Livia compte plus de 9,9 millions de followers et plus de 77,1 mille likes sur son compte.

Depuis des jours, il partage quelques vidéos avec le photographe Kevin Achutegui, qui fait partie de l’équipe Fénix et qui à son tour était le photographe de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja, il travaille sûrement maintenant avec Livia.