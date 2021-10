Livia Brito Pourquoi un homme serait-il et embrasserait-il une autre femme ? | Instagram

Livia Brito, était l’une des récentes invitées de l’émission sur YouTube : « Faisy Nights », d’Unicable, un espace dans lequel elle a abordé des sujets tels que « embrasser une autre femme et découvrir », que le « actrice cubaine« révélé » a déjà reçu une proposition.

En un momento Livia Brito, arribó como estrella invitada al programa conducido por Faisy, Michelle Rodríguez y Mariana Ramírez, a quienes respondió acerca de algunos temas sobre las condiciones a las que estaría dispuesta a volver a la pantalla ¡Actuar a un hombre sería una de elles!

Il ne faut pas oublier que le « actrice de télévision« , il revient avec grand succès à l’écran dans le feuilleton »Le sans âme« Cependant, après avoir terminé les enregistrements de la production sous la direction de José Alberto » El Güero « Castro, Livia Brito Pestana révèle dans quelles conditions elle reviendrait dans un autre projet télévisuel.

Livie Brito Il ne manquerait pas des paramètres qu’il utiliserait pour revenir au métier d’acteur et révéla même qu’il pouvait incarner un homme et tout pour exercer son métier.

Cependant, concernant d’autres possibilités telles qu’échanger « des bisous avec une autre femme », la native de Ciégo de Ávila, à Cuba, n’opposerait aucune résistance, elle a commenté : « En bref, elle le ferait à cause de son professionnalisme dans la comédie. »

L’interprète de « Image de balise Fernanda linares« Elle a même surpris les animateurs de l’émission après avoir révélé qu’elle aurait déjà reçu une proposition et qu’elle était prête à le faire si le personnage l’exigeait, a-t-elle déclaré.

Si je dois embrasser alors j’embrasse, si le personnage mérite d’embrasser avec une femme (c’est fait), a-t-il dit.

Elle était la protagoniste mémorable de « Le pilote« et d’autres productions telles que » Doctors: Line of life « et » Italian Girl vient se marier « , entre autres, qui a partagé qu’il a reçu des propositions pour incarner un homme et a confirmé qu’il le réaliserait, suivi du raisons pour cela.

Une possibilité qui n’est pas fermée, a déclaré le présentateur de « Danser pour un rêve« . Livia Brito Pestana aimerait expérimenter d’autres facettes et ce serait une bonne occasion de le faire, selon le pilote, Faisy.

Le natif de La Havane, qui a fait ses débuts en 2010 dans la telenovela « Triomphe de l’amour« Il jouera également au théâtre dans la pièce « El Cartero », en plus de diverses productions sur Televisa.

De même, la co-vedette avec José Ron, Livia Brito, a partagé qu’elle avait invité son partenaire aux scènes les plus fortes de sa production la plus récente, dans la telenovela basée sur « La Dama de Troya », un mélodrame colombien à succès.

La « youtubeur« et popularisé Tik Toker, entretient une relation avec Mariano Martínez, a vu son partenaire sentimental du tournage dans la production acclamée, en particulier lorsqu’il s’agissait de faire plus de scènes 1nt! mas, a-t-il commenté.

Pour qu’il puisse voir ce qui se passe et ne pas devenir jaloux, a déclaré la star de la telenovela publiée le 5 juillet dernier par Las Estrellas, qui a déjà atteint l’épisode numéro 78.