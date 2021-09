Livia Brito prend le dessus, reste avec les intérieurs !

Sans aucun doute elle est coquette cubain Elle a gagné l’affection et surtout l’admiration pour sa silhouette exquise, Livia Brito a encore une fois laissé plusieurs de ses disciples vouloir en voir un peu plus, malgré le fait qu’elle enseignait déjà assez avec ses intérieurs de dentelle noire.

La célèbre célébrité du feuilletons mexicains, originaire de la belle île de Cuba Livia Brito Pestana, nom complet du actrice Il s’est consacré à voler soupir après soupir de ses fans et followers sur ses réseaux sociaux.

À plus d’une occasion, cette belle mannequin et actrice nous a montré son côté le plus coquette, comme elle l’a fait le 21 mai 2020, sur son compte Instagram officiel : livibritopes.

Dans les images, d’ailleurs, il semble qu’il se trouve dans sa chambre avec un écran de télévision géant de couleur rouge, où d’ailleurs il a commenté une description :

La couleur rouge est associée à la passion, l’amour, la force, le courage, la colère, le danger… À quoi associez-vous mes extraterrestres ? “, a commenté Livia Brito.

L’actrice coquette Livia Brito est née à La Havane, Cuba | Réforme

Cette publication a été partagée précisément le jour où débute le printemps en plus d’être l’anniversaire de Benito Juárez, elle l’a publiée en 2020, laissant plus d’un de ses fans à la peau hérissée de tant de beauté qui se projette sur elle.

Assis de sa chambre au premier photo Elle porte une chemise blanche qu’elle soulève et montre une partie de ses intérieurs en dentelle dans ses charmes, même si c’est un peu sombre l’image est capable de tout distinguer parfaitement une fois qu’on y fait un peu attention.

Dans la deuxième image étonnamment, il a déjà enlevé sa chemise, Livie Brito Elle continue de s’asseoir mais n’utilise déjà que les intérieurs, exposant toute sa perfection en une seule image.

Le protagoniste de Le sans âme, Il s’est fait remarquer par sa beauté et depuis quelques jours son nom est à la mode pour avoir rejeté l’acteur Daniel ArènesPeut-être qu’à cette époque, ils sortaient déjà ensemble.

Le nom de cette beauté cubaine a toujours tendance à attirer l’attention, surtout lorsqu’il s’agit d’images dans lesquelles elle a joué et où sa silhouette exquise ressemble à un modèle professionnel, les années de sa carrière l’ont beaucoup aidée à être mieux connue.

