Livia Brito profite d’Halloween dans le rôle du Petit Chaperon Rouge

Livia Brito ressemble à un petit chaperon rouge dragueur pour Halloween | Instagram

L’actrice coquette d’origine cubaine Livia Brito a partagé quelques flirts vidéos où il montrait un costume plutôt audacieux, c’était le petit chaperon rouge !

Il semble que tout vêtement qui Livie Brito protagoniste de la telenovela mexicaine « La Desalmada » est devenu un mets délicat pour le loup dans l’histoire de la Chaperon rouge, car dans une de ses vidéos elle apparaît accompagnée d’un justement.

Au cours de ce 31 octobre, il est normal que tout au long de la journée, nous trouvions des costumes de personnes et de célébrités célébrant Halloween.

Malgré le fait qu’une photo du personnage de Tom Rider apparaisse dans son flux, à travers ses histoires, il a également partagé un costume de ce célèbre personnage de conte de fées.

Livia Brito ressemble à un petit chaperon rouge dragueur pour Halloween | livibritopes Instagram

Apparemment, une autre personnalité célèbre des réseaux sociaux et qui soit dit en passant est mexicaine et qui a travaillé pour Televisa tout comme Livia Brito porte cette même tenue, bien que bien sûr avec un design totalement différent de celui de la cubaine, nous parlons de Yanet García.

Livie Brito Elle porte une micro-robe et des bas résille noirs ainsi que la célèbre cape rouge de ce personnage bien connu, accompagnée d’une paire de bottes hautes noires.

Le mannequin et actrice a annoncé que sur sa chaîne YouTube ses bébés légers pouvaient retrouver plusieurs costumes qu’ils avaient choisis, sans aucun doute certains n’hésiteront pas à chercher cette vidéo tout de suite.

Contrairement à Brito Pestana, la tenue de l’ancienne météorologue est encore plus révélatrice que celle de la belle actrice, toutes deux étant différentes, il pourrait être un peu difficile de choisir l’une des deux, tant les deux attirent l’attention.

Les messages de Livia étaient il y a quelques heures, comme pour ceux de l’ancienne météorologue, c’était il y a deux jours, posant de dos, bien qu’aujourd’hui elle ait mis en ligne une nouvelle photo posant de face.

Ce costume est peut-être l’un des plus utilisés chaque année, on trouve toujours des variations, mais c’est sans aucun doute le style qu’utilise le Cubain de 26 ans, l’un des plus fréquents à trouver dans la rue le 31 octobre.

Se pourrait-il que Brito veuille demander des bonbons ou veuille simplement se préparer pour une fête, comme le font les personnes âgées qui ne demandent plus de bonbons, même si sûrement plus d’un d’entre eux aura eu l’idée de aller de maison en maison avec un sac demandant du bonbon.