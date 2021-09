Livia Brito révèle le secret du ventre plat du placard | Instagram

Livia Brito, qui joue actuellement dans “Le sans âme“pour “Las Estrellas”, il a partagé avec ses fidèles followers l’un de ses meilleurs secrets pour exhiber un ventre hyper plat, sorti du placard.

La “cubain“, Livia Brito, quien tras su ausencia de la pantalla chica se enfocara en compartir contenido frecuente en sus redes sociales, reveló en una serie de historias de Instagram, uno de sus mejores secretos para marcar una de las zonas más difíciles ¡El abdomen y la ceinture!

Comment faites-vous?

Livie Brito s’est distingué en ayant l’une des figures les plus enviées à l’écran et c’est qu’à travers son contenu sur les plateformes, le “actrice de télévision“Il s’est distingué par sa grande discipline et sa persévérance lorsqu’il s’agit de prendre soin de sa silhouette, bien qu’il utilise également quelques astuces et de son armoire les révèle.

Mes bébés légers mais bon… je viens de faire un monte-escalier et je suis super fatigué mais ouais ! Je pensais que je n’allais pas le faire pendant 45 minutes, mais oui, l’interprète de “Fernanda Linares” a commenté à travers une vidéo, dans laquelle elle a salué ses fidèles fans et leur a montré un excellent compagnon dans sa routine.

Livia Brito révèle le secret de son abdomen marqué du placard. Instagram

Bien que certains commentaires aient laissé entendre que le “originaire de la havane“Elle aurait également eu recours à certaines procédures esthétiques, la vérité est que” Livi “ne néglige pas sa routine d’exercice et d’alimentation”, et elle le prouve donc à ses “extraterrestres!”

La célébrité de Instagram, qui détient désormais 6,3 millions des adeptes ont montré son abdomen tout en soulevant son chemisier révélant une ceinture qui promet apparemment des résultats miraculeux.

L’actrice de “Le pilote», l’un des personnages qui immortalisera la carrière de Livia Brito, en incarnant le personnage de « Yolanda Cadena Lesmes », mentionne que grâce à cet allié ses mensurations ont été considérablement réduites, ce qui la rend encore plus enthousiaste.

Ce n’est pas la première fois que la co-vedette de la production de José Alberto “El Güero” Castro, dévoile quelques astuces pour marquer certaines zones de sa silhouette.

Dans d’autres publications, Livia Brito a modélisé certains de ces vêtements qui sont généralement portés sous les vêtements et gardent certains rouleaux à distance ou marquent davantage les mesures comme celles de l’actrice sinueuse.

Il faut dire qu’elle a révélé que l’exercice est quelque chose qu’elle fait depuis qu’elle est petite car pour elle, cela représente un passe-temps et même une thérapie quand les choses ne vont pas très bien.

C’est même pendant sa scène hors écran lorsque Livia Brito Pestana a partagé lors d’une interview précédente que c’était l’exercice qui l’aurait sauvée de la dépression.

Il convient de mentionner que l’actrice de la pièce “Le facteur“, qui a eu 35 ans le 21 juillet, est resté absent de la télévision après une série de scandales dans lesquels il a joué sur les plages de Quintana Roo.

Au milieu de son contenu constant sur les plateformes, la célèbre animatrice de “Dancing for a Dream” a également inspiré sa communauté virtuelle toujours croissante à s’en tenir à un mode de vie fitness et ainsi à prendre soin de sa santé.

Désormais, le succès sourit à nouveau à Livia Brito, qui dans sa participation au mélodrame inspiré du drame colombien »La Dame de Troiea »a balayé les niveaux d’audience.

Dans l’intrigue, la fille de l’acteur Rolando Brito et de Gertrudis Pestana, partage les crédits avec José Ron qui donne vie à « Rafael Toscano » et avec qui elle a joué dans le passé dans « Une fille italienne vient se marier », dont sa romance serait aller au-delà de la fiction.

Récemment, Livia Brito Pestana, qui a terminé les enregistrements de la telenovela, a anticipé une surprise pour ses followers en révélant que le drame aura une deuxième saison, comme l’a confirmé “El Güero” Castro, a-t-il déclaré à ses fans.