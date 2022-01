Livia Brito, salue la nouvelle année avec des paillettes et un look cuir

Livia Brito en robe moulante en cuir, fête le Nouvel An | Instagram

Livia Brito est à nouveau réapparue sur ses réseaux sociaux et a partagé un nouveau cliché dans lequel elle porte une robe moulante en cuir avec des paillettes dans le dos, la « cubain » lance un message du Nouvel An à ses abonnés.

La « actrice de télévision« Livia Brito, est réapparue depuis son compte Instagram où elle a partagé un cliché dans lequel elle apparaît dans une robe en cuir ajustée à sa silhouette, démontrant ainsi qu’elle dit adieu à l’année 2021 avec un de ses objectifs plus que rempli.

L’étoile de « Le sans âme« , s’est complètement transformé pour mener un style de vie de remise en forme et une grande partie pourrait être remarquée tout au long de cette année lorsque Livia Brito, a documenté ses routines d’exercice sur les réseaux sociaux.

Livia Brito, dans une robe moulante en cuir, célèbre la nouvelle année. Photo : Capture Instagram

La « célébrité instagram« Son nombre d’abonnés a augmenté de plus en plus pour accumuler 6,8 millions d’abonnés, ceux qui se tiennent aujourd’hui au courant des pas de l’actrice de séries dont on se souvient – des romans comme » La Piloto « (2017-2018).

Tant de choses qui se sont produites dans les bébés de 2021, il y a certainement beaucoup de raisons d’être reconnaissantes. Valorisons ce que nous avons, surmontons et travaillons sur ce qui nous fait mal et battons-nous pour ce que nous voulons. Je dis au revoir à cette année avec beaucoup d’apprentissage, beaucoup d’amour et le désir de continuer à grandir chaque jour.

Originaire de Ciégo de Ávila, Cuba, Livia Brito Pestana, a dédié un message à ses plus fidèles disciples accompagné d’un grand décor en or et noir, que l’on pouvait voir en détail dans une série de cartes postales.

Je vous souhaite une belle fin d’année mes #lightbabies et un excellent début d’année entouré d’amour, de paix, de santé et de joie. Merci d’être toujours avec moi #LosAmo, #Bienvenido2022, #liviabrito #newyear #happiness #loveyou #magic.

Elle est également une artiste qui a collaboré à divers projets de Televisa tels que « Abismo de Pasión » (2012), « De que te quiero te quiero » (2013-2014) « Italian girl is coming to marier » (2014-2015), « Médecins : Line de vida « (2019-2020) entre autres, a pris le moment de remercier ses followers pour tout l’amour et le soutien inconditionnel.

La carte postale du présentateur de « Danser pour un rêve« , a été partagé il y a deux jours et a accumulé un total de 229 782 likes, s’ajoutant à plusieurs commentaires et réactions de celui né le 21 juillet 1986.

« Succès, bonne année, Bonne année bébé de lumière chaque jour qui passe te regarde plus belle bénédictions pour toi et ta famille je t’envoie des bisous et des câlins. Comme c’est beau, Bonne année bébé je t’aime, Toutes les bonnes choses, Ce que tu as beau, Tu es la personne la plus humble qui soit, Jolie, Hermosaaa, Bonne année à toi, Passe une belle fin d’année bellaaa, je te souhaite le meilleur et une belle 2022, Hermosa, je te souhaite le meilleur pour cette année!

Ce sont quelques-unes des réactions des fidèles admirateurs de « l’actrice de cinéma » dans des projets comme « La dictature parfaite« , Livia Brito Pestana.