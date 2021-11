Livia Brito séduit la danse salsa avec une robe rouge sexy

Livia Brito se démarque en dansant la salsa dans une robe rouge coquette | Instagram

De Las Vegas, la belle cubaine Livia Brito a conquis ses millions d’adeptes, lorsqu’elle a partagé des vidéos dansant la salsa et profitant de la Grammy latin, avec une belle robe rouge qui a sûrement volé tous les regards.

L’actrice et mannequin coquette a partagé quelques vidéos il y a 21 heures en profitant du gala et des performances scéniques des différents artistes qui se sont produits.

Livia Brito Elle trouve toujours un moyen de surprendre et d’étonner ses followers, grâce à sa silhouette exquise et ses courbes qui feraient soupirer n’importe qui rien qu’en la regardant.

Cela peut vous intéresser: Aleida Núñez arbore sa silhouette exquise avec une robe noire

Il y a 22 heures, curieusement, elle partageait une publication où elle porte cette magnifique robe full body, ce qui est quelque chose d’assez révélateur, à la fois à hauteur de ses jambes et au dessus de ses charmes.

Le designer chargé de réaliser cette belle pièce en rouge était Michael Costello, étant donné que Livia l’a taguée dans sa publication.

Livia Brito se démarque en dansant la salsa dans une robe rouge coquette | liviabritopes Instagram

La protagoniste de Italian Girl Comes to Marry et La Piloto, deux feuilletons à succès, a montré que la saveur cubaine est dans ses veines, elle dansait un peu de salsa avec tout le rythme possible malgré le port de cette robe ostentatoire et coquette.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES VIDÉOS.

La célèbre actrice de 35 ans portait une paire de boucles d’oreilles en chaîne en argent et ses cheveux étaient lâches, mais avec une sorte de fronces en arrière, quant à ses baskets elles étaient noires avec des détails en argent avec bracelet et pierres incrustées.

avec curiosité Livia Brito Elle n’était pas la seule célébrité à profiter de cette soirée impressionnante où Angela Aguilar en a également laissé plus d’un choqué en portant une magnifique robe bleu ciel.

Autour de Brito Pestana, il y avait aussi d’autres participants qui ont dansé un peu en profitant de l’atmosphère qui se dégageait de cette grande cérémonie de remise des prix du meilleur de la musique latine.

Grâce au fait que la robe du flirt cubain, qui vit déjà au Mexique depuis plus de 10 ans, comportait une ouverture dans la partie haute, ses charmes semblent sur le point d’éclater, cependant sa créatrice veillerait à ce que cela n’arrive pas.

Le ton de la robe de cette beauté paysanne de la vedette Niurka Marcos était si intense qu’il a attiré l’attention même si l’endroit était un peu sombre avec quelques lumières de couleurs bleues.