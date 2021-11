Livia Brito s’empare des cœurs en robe blanche

Livia Brito seule avec une robe blanche prend les cœurs | Instagram

Livia Brito portait un robe blanche Avec lequel il provoquerait plusieurs compliments de ses followers dans une vidéo partagée depuis son compte Instagram.

La « cubain« , Livia Brito, s’est montrée avec une robe blanche coquette qui dessinait très bien sa silhouette, ce qui se remarquerait sans aucun doute une fois debout.

L’interprète de Le sans âme, apparaît dans une nouvelle vidéo diffusée via votre compte, Livia Brito, porta ajuste sa queue de cheval à un moment où elle apparaissait dans la série d’images partagées à travers une vidéo sur Instagram.

Livia Brito Pestana réapparaît d’une vidéo sur la plate-forme dans une page de fans dédiée à l’actrice de « Le pilote», qui de 2017 à 2018 a donné vie à Yolanda Cadena Lesmes.

Livia Brito seule avec une robe blanche prend les cœurs. Photo : Capture Instagram

La « reine de tik tok« , Livia Brito et figure de proue des réseaux sociaux comme Instagram ou YouTube, a fait ses débuts à la télévision en 2010 lorsqu’elle incarnait Fernanda Sandoval.

L’actrice de « Triumph of Love » et d’autres mélodrames tels que « Abismo de pas! Ón », (2012), « De que te quiero, te quiero » (2013-2014), « Une italienne vient se marier » ( 2014-2015 ) et « Doctors: Life Line », elle est une fidèle assidue à partager fréquemment des contenus pour ses « aLIVIAnados ».

La célèbre née le 25 juillet, âgée de 37 ans, qui apparaîtra dans des concours tels que « Danser pour un rêve« dans (2014) et des bandes de film telles que » La Dictadura Perfecta « et » Volando bajo « cherche toujours à amuser son large public d’adeptes.

L’interprète de « La Desalmada », qui jouait des personnages comme « Fernanda Linares », Livia Brito Pestana, était très détendue depuis un beau jardin d’où elle a partagé un moment placide sur son compte Instagram, d’où elle a écrit la légende : « Cranberrie » , #liviabrito #alo #profitez de la #vie #goutte.

Immédiatement, les réactions pour l’actrice connue de romans tels que « Doctors: Life Line » (2019-2020), « Je t’aime. Je t’aime » (2013-2014) entre autres, elles n’attendraient pas.