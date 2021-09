Livia Brito ses pas captivent Tik Tok dans un duel face à face

Le prix Cardano (ADA / USD) a considérablement souffert ces dernières semaines. Il se négocie à 2,0910 $, soit environ 32% en dessous de son sommet de septembre. Cette baisse porte sa capitalisation boursière totale à plus de 66 milliards de dollars US, ce qui en fait la quatrième plus grande crypto-monnaie au monde. révision […] More