Livia Brito s’exhibe en vidéo avec un bikini blanc sur la plage

Livia Brito profite de la plage en minuscule maillot de bain | Instagram

Avec l’une des vidéos les plus coquettes que l’actrice cubaine Livia Brito ait partagée, elle a une fois de plus conquis ses followers, tout en portant un coquette Maillot de bain deux pièces en blanc.

Vous reconnaîtrez sûrement la célèbre compatriote cubaine de Niurka Marcos, grâce à ses projets dans de célèbres feuilletons mexicains où elle a eu l’occasion d’apparaître en tant que protagoniste dans plusieurs d’entre eux.

est vidéo l’a partagé Livia Brito À travers ses histoires Instagram, où d’ailleurs il a demandé à ses abonnés s’ils aimeraient qu’il partage des photos de cette session.

Cela peut vous intéresser : Aleida Núñez lève ses charmes coquette en faisant du yoga

Plus tard le actrice coquette d’origine cubaine partagerait ces images via son flux sur Instagram justement.

Malgré le fait que la vidéo qu’il a partagée soit à contre-jour, sa silhouette s’apprécie parfaitement, notamment grâce au minuscule maillot de bain blanc avec lequel il jouait avec les vagues de la mer.

De la plage ou d’ailleurs, Livia Brito surprendra toujours son public | liviabritopes Instagram

En plus de ces jolis petits deux pièces, Livia portait également une couverture blanche tout comme son maillot de bain, celui-ci vient de se nouer devant en haut avec quelques petits rubans.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDEO COQUETO.

En jouant un peu avec les vagues à petits coups, la figure de Livia Brito Elle avait l’air encore plus stylisée, grâce aux entraînements constants et aux routines qu’elle a au gymnase, vous pouvez parfaitement apprécier les résultats de ses jambes galbées et de son abdomen marqué.

Il semble que Brito Pestana soit en vacances à profiter de la plage, bien qu’on ne sache pas précisément où il se trouvait, les endroits les plus proches de Mexico où il vit actuellement sont Cancun et Acapulco, ou du moins les plus récurrents selon l’actrice.

Livia Brito en femme d’affaires à succès

Comme d’autres personnalités du milieu, l’actrice cubaine coquette s’est également aventurée dans le monde de l’entrepreneuriat, vous l’aurez sûrement vu à plus d’une occasion dans ses histoires ou son fil Instagram faisant la promotion de certaines gaines.

Elle utilise elle-même ces accessoires qui l’ont aidée à marquer encore plus sa taille délicate, qui devient de plus en plus étroite et avec un bel abdomen marqué.

Assurément, lorsque les millions d’internautes qui suivent son compte Instagram verront les résultats de cette ceinture, ils auront sûrement pensé plus d’une fois à acquérir ladite pièce.