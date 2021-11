Livia Brito tisse des rêves dans un look blanc séduisant sur Instagram

Livia Brito séduit en tenue de tricot blanc sur Instagram | Instagram

Livia Brito a fait rêver en apparaissant dans un look blanc dragueur avec lequel le « cubain » apparaît sur une photographie qui circule depuis la plateforme Instagram.

La « actrice« Livia Brito a de nouveau fait sensation sur une photographie sur laquelle elle portait un costume blanc en tricot dans lequel elle a non seulement gaspillé sa beauté mais a également provoqué diverses réactions parmi les utilisateurs d’une page de fans.

Livie Brito Il apparaît sur une carte postale dans l’un des comptes qui circule dans le célèbre réseau social de photographies qui décrit parfaitement l’interprète de Le sans âme.

Bonita @ liviabritopes se lit dans le texte qui accompagne le cliché.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO

Livia Brito impressionne en tenue en tricot blanc sur Instagram. Photo : Capture Instagram

Bella belle amie bisous, Waoooo quelle beauté, à lire dans les commentaires dédiés à l’interprète de « Fernanda Linares ».

Avec ses cheveux dénoués et entourée par les rayons du soleil, la « actrice de télévision« , originaire de Ciégo de Ávila, a posé à l’extérieur avec un vêtement qui mettait surtout en valeur ses qualités, tout en l’inspirant » aLIVIAnados «

La « Tik Toker« Un homme de 35 ans qui a repris sa carrière d’acteur en jouant dans la production de José Alberto » El Güero « Castro, une intrigue inspirée du feuilleton colombien, » La Dama de Troya « , a gagné plusieurs cœurs entre les deux.

Livia Brito Pestana, qui verrait apparemment sa carrière s’effondrer à cause d’une forte polémique après avoir été capturée par un photographe sur les plages de Quintana Roo, a une nouvelle fois été un succès dans l’une des productions de Televisa à forte audience.

L’interprète de « Fernanda Sandoval« , le rôle avec lequel elle a fait ses débuts au Mexique en 2010, a ajouté 40 likes dans la publication dans laquelle ses followers sont tombés amoureux de sa beauté.

Dans ce premier instantané, le « maquette » a-t-elle réitéré une fois de plus parce qu’elle a été choisie à maintes reprises comme l’un des visages qui ont façonné divers projets sur Televisa.

Il n’y a pas un jour où Livia Brito Pestana ne fait pas tomber tout le monde amoureux de ses traits particuliers, et sa façon sophistiquée de porter chaque vêtement ou tenue, cette fois un maillot de bain blanc, a fait d’elle la star d’une carte postale séduisante.

Elle a également interprété des personnages mémorables tels que « Yolanda Cadena » dans deux saisons de la série de romans, « La Piloto », et d’autres mélodrames tels que « Abismo de pas! you « , » Triomphe de l’amour « et bien d’autres, a montré qu’il peut dominer n’importe quelle tendance et couleur.

Pendant la saison estivale, ce sont des couleurs claires telles que le blanc ou le bronze, voire des couleurs vert olive ou platine que l’actrice dans des œuvres telles que « El Postero » ou des films tels que « La Dictadura Perfecta », est devenue ses principales alliées de la mode. .

Même la présentatrice bien connue de « Dancing for a dream », Livia Brito Pestana, a également fait plaisir à ses followers en se montrant dans des intérieurs en dentelle, ce qui a laissé plusieurs fans avec son charme populaire.