Livia Brito « Trick or Treat? », Le Petit Chaperon Rouge fête Halloween

Livia Brito, le petit chaperon rouge d'un Thriller sur Tik Tok

Livia Brito captivée dans l’une de ses récentes vidéos en TIC Tac, vêtu d’un costume de Chaperon rouge la célébrité des réseaux sociaux, cela semble sortir d’une histoire, mais à Halloween et avec la chanson Thriller en arrière-plan : « Trick or Treat ? il se lit dans la description.

La « actrice cubaine« , Livia Brito, la »reine de tik tok« où il a dépassé les 9 millions d’utilisateurs, il a partagé une de ses vidéos les plus récentes sur deux de ses comptes, il portait une petite robe courte chaperon rouge et des bottes noires au-dessus du genou.

Livia Brito, dans le rôle du Petit Chaperon Rouge d’un thriller sur Tik Tok. Photo : Capturer

Avec le thème de « Thiller« de Michael Jackson, »Le sans âme« , qui compte 6,6 millions de followers sur Instagram, a accompagné la publication d’un court message et de hashtags, la vidéo a amassé un total de 3 419 likes.

Les adeptes de la vie fitness assidus, seraient choqués après avoir apprécié l’attrait de Livie Brito dans toute sa splendeur, le célèbre homme de 35 ans a célébré Halloween portant un costume de petit chaperon rouge dans une version dragueur.

La belle interprète de « Fernanda Linares » dans le mélodrame de « El Güero » Castro, qui a mis fin à ses épisodes vendredi dernier, le 29 octobre, a fait sensation lorsqu’à un moment elle est apparue avec ses longs et beaux cheveux derrière une porte avec une botte noire dans la main.

Le natif de Ciego de Ávila, à Cuba, est devenu comme par magie le personnage du conte populaire du Petit Chaperon Rouge, auquel certains se réfèrent, pourrait également s’inspirer d’un personnage de la saga de jeux vidéo « Resident Evil », « Ada Wong ».

Livia Brito Pestana, qui a fait ses débuts en 2010 dans « Triumph of Love », a apporté plus de réalisme au costume avec un maquillage qui montre une griffure de loup et quelques signes de l3s! De plus, la « youtuber » également portait des artefacts dans sa main.

Dans une autre des vidéos, l’actrice de romans tels que « Une Italienne vient se marier », « Je t’aime, je t’aime », « Médecins : Ligne de vie », et l’attachante « Yolanda Cadena » en deux saisons ( 2017-2018) a demandé l’avis de ses fidèles aLIVIAnados.

Bébés de lumière, voyez comment mon costume s’est avéré, merci beaucoup à @CASTILLODELTERROR, sur la chaîne YouTube vous verrez tous les costumes que nous avons choisis.

L’actrice d’œuvres telles que « El Postero » et de films mexicains tels que « La Dictadura Perfecta » entre autres, a invité ses admirateurs à chercher sa tenue dans cet endroit où elle a assuré qu’ils trouveraient le look parfait car « ils avaient des merveilles ». «

J’ai adoré, et puis ils sont allés voir le loup, qui m’a fait ça, il m’a fait remarquer les marques simulant des égratignures sur son œil.

Plus tard, la présentatrice de « Dancing for a dream », Livia Brito Pestana, s’est couvert la tête avec le chapeau qu’elle portait dans sa robe et a montré ses longues bottes sous lesquelles on pouvait apprécier un peu de ses jambes avec une paire de collants résille.