Livia Brito, une tenue de plage coquette se fait embrasser par le soleil | Instagram

Dans une impression commune rose, le protagoniste de ‘Le sans âme‘, Livia Brito est apparue sur une photographie dans laquelle elle modèle allongée tout en recevant les rayons du soleil.

Un cliché qui circule sur la plateforme Instagram, l’interprète populaire de “Le pilote” dans lequel Livia Brito jouait le personnage de ‘chaîne Yolanda‘apparaît dans une image où il partage sa silhouette marquée dans une photographie où il semble profiter d’une belle journée ensoleillée.

Aux lunettes jaunes, l’interprète d’aujourd’hui de ‘Image de balise Fernanda Linares‘exhibe ses charmes dans un ensemble deux pièces qui recouvre une partie de sa silhouette marquée.

La “cubain“a fait sensation sur l’une des pages de fans pour partager l’une des images qui provoquera divers compliments dédiés au”actrice de télévision“qui a finalement ajouté 2 447 “j’aime” dans la publication.

Belle, comme tu es belle, Lindaaaaa, Preciosaaaa, comme tu es belle mon amour, bonjour, tu as un très beau corps, tu es très belle Livia

Le natif de Ciégo de Ávila, qui a eu 35 ans en juillet dernier, fait partie du casting de la production de José Alberto “El Güero Castro“, qui a conclu les enregistrements des scènes.

La populaire “youtubeur“et tik toker, qui ajoute de plus en plus d’abonnés à son compte Instagram avec un peu plus de 6 millions de followers, parvient toujours à faire sensation dans chacune de ses photos.

Livia Brito Pestana, qui partage constamment du contenu, chouchoute toujours ses fans en particulier depuis la plage, l’un de ses endroits préférés où elle se rend à chaque occasion.

L’actrice de “Medicos : Línea de Vida”, qui est revenue à la télévision en 2021 après avoir passé plusieurs mois loin du petit écran après une série de scandales, consacre une grande partie de son temps à prendre soin de sa silhouette, des moments qu’elle a également partagés avec ses fans.

Ses “ALIVIAnados” comme l’appelait l’aussi “mannequin” et présentatrice connue de “Dancing for a dream”, qui dans chacune de ses publications reçoit le soutien de ses fidèles admirateurs dont elle partage des routines beauté, des soins de la peau ainsi que beaucoup d’autres. de ses aventures.

L’assidue à la “vie fitness”, montrée de la salle de gym aux beaux endroits qui la rapprochent de la nature, Brito Pestana, ne manque pas l’occasion de partager sa beauté et les fruits de ses routines saines dans chacune de ses publications.