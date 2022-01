Livia Brito utilise une tenue moulante et conquiert en vidéo

Livia Brito en tenue menthe et blanche tombe amoureuse dans un miroir | Instagram

Livia Brito a partagé une nouvelle vidéo dans laquelle elle porte une tenue moulante blanche et menthe qui a permis à ses fans Instagram d’apprécier les fruits de son entraînement depuis un miroir.

La « actrice de télévision« , Livia Brito, prend un dévouement discipliné au monde du fitness, ce que ses propres » aLIVIAnados » pourraient vérifier à travers les images qu’elle a publiées dans l’une de ses récentes histoires Instagram.

En haut blanc et leggings menthe moulant, les 6,8 millions d’abonnés au « cubain« , qui fait la promotion d’une silhouette mince et de produits du monde du fitness, a réussi à distinguer plus que ses grandes avancées avec son abdomen en acier.

Le sportswear en couleur menthe de Livia Brito, Il a notamment souligné un détail qui n’est pas passé inaperçu de ses followers dans les images que le célèbre a capturées devant le miroir.

Livia Brito en tenue menthe et blanche tombe amoureuse dans un miroir. Photo : Capture Instagram

La silhouette de la « native de Ciégo de Ávila, Cuba », était appréciée sous différents angles, ce qui ferait sûrement profiter l’élève de ses fidèles « aLIVIAnados ».

Livia Brito Pestana, qui a remporté un nouveau succès lors de l’interprétation du roman »Le sans âme», A des mesures qui l’ont amenée à s’imposer comme l’une des plus belles du milieu de l’émission malgré les scandales dans lesquels elle a joué.

Cela est dû en grande partie à la persévérance que l’artiste qui a donné vie à « Fernanda Linares », a investi depuis qu’elle est petite, car apparemment, c’est devenu une partie importante de ses habitudes depuis lors.

La célébrité, qui a fait ses débuts à la télévision en 2010 dans le mélodrame, « Triomphe de l’amour», a fêté ses 35 ans le 21 juillet, partagerait que plus qu’un passe-temps, l’exercice a été une thérapie à plusieurs reprises lorsque les choses ne se passent pas comme prévu.

Le présentateur de « Danser pour un rêve”, Qui a alterné des feuilletons avec des pièces comme » El Cartero « et dans des films avec des titres comme » La Dictadura Perfecta « , n’inspire pas seulement à ses adeptes des routines et le plan d’une vie saine.

Brito Pestana comparte muchas de sus sesiones, y sus frecuentes escapadas a la playa, siendo este uno de sus lugares favoritos, motivo que explica su más reciente viaje a Xcaret, donde viajó acompañada de su pareja, Mariano Martínez, además de otros sitios de la République mexicaine.

L’entraîneur personnel de la célèbre « Yolanda Cadena Lesmes » dans « Le pilote» (2017-2018), et de nombreuses autres productions, ne l’ont pas seulement soutenue lors de sa confrontation controversée avec un paparazzi lors d’un voyage passé à Cancun.

Le « conseiller en nutrition » d’origine vénézuélienne est devenu le complice de nombreuses aventures que Livia Brito Pestana a menées, de par leur activité fréquente sur les réseaux sociaux, ils voyagent ensemble et partagent leur amour pour un mode de vie sain.