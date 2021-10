Livia Brito va avec tout, pose des questions piquantes aux acteurs | Instagram

Le célèbre actrice cubaine Livia Brito beaucoup à ses followers après avoir posé une question forte à Marlène favela sur sa vie personnelle et a non seulement posé d’énormes questions aux acteurs de la telenovela, mais aussi à Angélique Boyer.

Il ne fait aucun doute que Livia Brito profite des miels du succès grâce à son personnage de « Fernanda » dans La Desalmada.

Cependant, il est également devenu à plusieurs reprises une tendance pour ses vidéos sur la célèbre plateforme de Youtube, où il a maintenant eu un impact en posant diverses questions célèbres telles que Marlene Favela, Angélique Boyer et plus de collègues du milieu.

L’actrice a expliqué qu’elle ferait une dynamique risquée dans son profil et compte tenu de la polémique qui pourrait déclencher, elle s’est excusée par avance et a précisé que les questions seraient envoyées au hasard.

« Quiconque reçoit la question inconfortable que je vais poser, s’il vous plaît, pardonnez-moi vraiment, excusez-moi, ce n’est pas mon intention, les questions sortent au hasard », a déclaré la star du feuilleton.

C’est ainsi que la première à recevoir la question fut la belle actrice et mannequin française Angélique Boyer, qu’elle interrogea :

Tes pieds puent ? ». Livia Brito ne pouvait pas croire ce qu’elle faisait et a révélé: « Ne frottez pas, j’ai déjà une conversation avec Angie, ils la verront là-bas. Est-ce clair que je t’envoie ça ?

Plus tard, on a demandé à l’actrice, mannequin et animatrice de télévision argentine, connue pour sa carrière de mannequin, Cecilia Galliano :

À quand remonte la dernière fois que vous avez fait le délicieux ? », Tandis qu’à José Alberto « El Güero » Castro c’était : « Combien gagnez-vous par mois ? ».

Puis, alors qu’elle envoyait les messages, l’actrice est devenue plus nerveuse et a même assuré qu’elle transpirait déjà.

Cependant, les questions ont été posées sur le ton et l’une d’entre elles est tombée sur Marlene Favela, qui a été interrogée :

Quel est votre fantasme s3xu9l ? Sérieusement Marlene, elle ne m’a pas emmené comme ça avec elle, mais bon, c’est comme ça », un fait auquel la mère de Bella a répondu par plusieurs points d’interrogation.

D’autre part, Gonzalo García Vivanco a également été victime de Livia Brito, qui avant de rougir de son message, s’est donné beaucoup de mal pour flatter l’acteur de La Desalmada.

Gonzalo est très beau, il regardait le roman hier, il est bien marqué. Ils vont me demander « qu’est-ce que j’ai ? »… As-tu été infidèle ? ». L’idole du feuilleton a été l’une des premières à réagir et a répondu : « Bonjour… Et cette question ? »

D’autres célébrités qui ont reçu les questions inconfortables de Livia Brito étaient Irina Baeva et Kimberly Loaiza, qui n’ont malheureusement rien répondu.