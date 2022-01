Livia Brito veut-elle déjà des enfants ? Cherchera à être mère en 2022 | Instagram

Livia Brito n’a pas cessé de travailler, cependant, la « cubaine » pourrait mettre du temps à mener à bien de nouveaux projets, être maman serait l’une d’entre elles pour ce prochain 2022.

La actrice de télévision, Livia Brito, qui depuis ses débuts dans « Triunfo del amor » n’a cessé de participer à des romans et à diverses productions, pourrait mettre une pause dans sa carrière pour devenir mère.

Tout semble indiquer que l’interprète de « Image de balise Fernanda linares« Dans » La Desalmada « , Livia Brito Pestana a trouvé le moment idéal pour commencer une nouvelle étape de sa vie et ce serait l’année prochaine lorsque la célébrité Instagram matérialisera ces plans.

Livia Brito veut-elle déjà des enfants ? Elle cherchera à être mère en 2022. Photo : Capture Instagram

Il convient de mentionner que la native de Ciégo de Ávila, Cuba, née le 21 juillet 1986, est l’une des figures les plus en vue sur Instagram, qui après sa participation réussie à la production de José Alberto, « El Güero » Castro, a ajouté plus d’abonnés sur son compte avec 6,8 millions d’utilisateurs.

Alors que sur une autre plate-forme, il est nommé « la reine de tik tok« , Livia Brito est devenue une véritable assidue à la formation de ce qu’elle documente elle-même à travers ses réseaux sociaux.

Alors que l’année suivante approche à grands pas, l’actrice de feuilletons tels que « Une italienne vient se marier », « Je t’aime, je t’aime » et bien d’autres, Livia Brito Pestana, envisage de mettre un terme définitif à sa carrière pour devenir mère, c’est ainsi qu’elle a déclaré :

Oui, je veux déjà être maman, je crois que deux bébés évidemment tous à leur rythme, leur processus, mais j’envisage déjà d’être maman, oui ça avance, mais ensuite je fais un autre projet, externe pour le programme Hoy.

Apparemment célèbre pour des romans comme « Le pilote« , il considère qu’il est dans son meilleur moment physique et professionnel pour amener des enfants au monde et c’est quelque chose qu’il a analysé et préparé mentalement comme détaillé par le » youtuber « .

Même la fille de l’acteur, Rolando Brito et Gertrudis Pestana, est quelque chose dont il rêve depuis longtemps, a-t-il déclaré.

Je planifie ça depuis que j’ai 15 ans, dit-elle en riant. Elle a plusieurs années et puis il est temps, je dis que ce n’est pas que je voyage, mais il y a déjà un point de la femme dans lequel tu as déjà un appel maternité et je pense que c’est mon moment, a-t-il dit.

Même l’animatrice de télé-réalité aime « Danser pour un rêve« Et des pièces comme » El Postero « , elle a commenté qu’au moment de l’accouchement elle prendrait aussi son temps pour profiter de ce moment, alors elle pense à une retraite d’un an, l’actrice de 35 ans aurait commenter des années dans des cassettes comme « Flying low » et « The Perfect dictatorship ».

Je pense à une retraite d’un an. Elles sont enceintes de neuf mois, et puis le temps d’être avec mon bébé et plus tard dans quoi on se remet, les femmes qui, parce qu’on a une démarche et tout ça, reviendraient, a-t-il condamné.

À l’approche de l’année suivante, il n’est pas rare que certaines célébrités expriment leurs résolutions pour 2022, comme Livia Brito, qui malgré les scandales et les projets télévisés, sa facette personnelle est également incluse pour la réalisation de ses prochains projets.

La Cubaine de 35 ans n’a pas arrêté de travailler, mais elle souhaite faire une pause pour commander la cigogne puisqu’elle se dit prête à être mère après avoir poursuivi un tel rêve pendant quelques années.

Elle est tellement prudente que l’actrice a annoncé que dès qu’elle deviendra maman, elle fera une longue pause pour être avec son bébé, cela pourrait durer un an, a-t-elle indiqué.

