in

Livia Brito Voici à quoi ressemblait “La Desalmada” avant d’être célèbre ! | Instagram

Livia Brito, arrivée de “La Habana, Cuba” au Mexique à l’âge de 13 ans, son évolution à l’écran jusqu’à sa performance actuelle dans “Le sans âme« Ils l’ont mise en valeur pour son talent et surtout sa beauté, mais à quoi ressemblait-elle avant d’être célèbre ?

Bien qu’aujourd’hui certaines controverses obscurcissent la trajectoire de Livia Brito, il ne fait aucun doute que les changements physiques que le “cubain« Ils deviennent de plus en plus remarquables, une vieille photographie qui circulait sur les réseaux sociaux révèle à quoi ils ressemblaient avant la la célébrité frapper à ta porte. Jugez par vous-même !

Livia Brito Voici à quoi ressemblait “La Desalmada” avant d’être célèbre ! Photo : Capture Instagram

Comme le montre l’instantané, Livie Brito Elle ressemblait à une jolie fille, mais certains détails dans son apparence font la différence aujourd’hui. Pour commencer, l’interprète de “Image de balise Fernanda Linares« Il portait un appareil dentaire sur ses dents.

Ses cheveux étaient courts et ondulés, tandis que son visage, bien qu’apparemment ne souffrant pas d’imperfections graves telles que l’acné ou d’autres affections, avait l’air avec quelques kilos qui se reflètent sur son visage, qui est vu moins net que maintenant, donc très probablement se soumettrait à quelques retouches.

Livia Brito Pestana, s’est aussi démarquée dans son ensemble célébrité des réseaux sociaux, notamment Tik Tok et Instagram, d’où il partage son hygiène de vie pour entretenir sa silhouette proportionnée et c’est sur la plateforme photo où il compte 6,4 millions d’abonnés.

Le protagoniste mémorable de “Le pilote», série-roman lancée en 2017 et à laquelle il a participé pendant deux saisons, consolidant ainsi sa carrière.

Ses débuts sur le petit écran étaient en 2010, étant le roman “Le triomphe de l’amour», un de ses premiers projets après sa sortie du CEA, en personnifiant le rôle de « Fernanda Sandoval ».

Aussi, la fille de l’acteur Rolando Brito et la danseuse de ballet classique, Gertrudis Pestana, a participé à diverses productions de Televisa.

Des titres tels que « Je t’aime je t’aime » (2013), « Une fille italienne vient se marier » (2014), « Ab ! Smo de pas ! Ón » (2012) parmi les plus connus, ont forgé la carrière de l’artiste de 35 ansAprès quelques années, il rejoint également la production de “Médicos : Línea de Vida”.

La “étudiant en administration des affaires“, qui a travaillé comme serveuse dans le restaurant ” La Cubana ” appartenant à son père, a également commencé dans ” le mannequinat “, finalement c’est le monde du théâtre qui l’a captivée en apportant avec elle le côté artistique de ses parents.

Née le 21 juillet 1986, elle abandonne ses études universitaires et se tourne complètement vers une carrière dans le performance, et s’aventurer dans le théâtre avec la pièce “El Postero” et en tant que présentateur de l’émission de téléréalité “Bailando por un Sueño”.

En revanche, l’original de Ciego de Avila, Cuba, a également fait face à de fortes controverses après les scandales passés à Quintana, Roo, de sorte qu’un an et demi est sur le point de définir sa situation après de fortes accusations du photographe Ernesto Zepeda.