Livia Brito vole des regards en défilant devant la caméra

Livia Brito piétine et défile le charme dans une robe noire | Instagram

Livia Brito a fait un instant un défilé de charme marchant devant la caméra dans une robe noire très légère.

La « actrice de télévision», Livia Brito marchait de façon imposante d’une chambre dans une robe noire à envolée, l’actrice de « La Desalmada » a jeté les regards.

La « célébrité instagram« , qui est aujourd’hui l’une des plus plébiscitées avec 6,8 millions d’abonnés, apparaît vêtue d’un total look noir complété par des baskets assorties.

Avec des sandales à fines bretelles, Livia Brito marche sur ses pas dans une vidéo au ralenti qui « reine de tik tok« , a-t-il partagé sur ses réseaux sociaux.

Livia Brito piétine et défile le charme dans une robe noire. Photo : Capture Instagram

Le protagoniste du roman produit par José Alberto, « El Güero » Castro, a connu un succès en 2021, qui a également marqué le retour du célèbre 35 ans né le 21 juillet 1986 à Ciégo de Ávila, Cuba.

Celui dont on se souvient pour ses débuts dans des feuilletons comme « Triomphe de l’amour« En 2010, il a de l’expérience dans le mannequinat, étant le premier environnement dans lequel il s’est aventuré à ses débuts, donc sa façon élégante de marcher et sa sécurité devant la caméra sont une constante au milieu de ses vidéos.

L’utilisation assidue des réseaux sociaux a fait du fait de publier l’un de ses passe-temps favoris, en plus de voyager, l’actrice de célèbres mélodrames tels que « Le pilote», en deux saisons (2017-2018) où il a donné vie à « Yolanda Cadena », a commencé 2022 du bon pied.

Au cours des derniers mois de l’année dernière, Livia Brito Pestana a effectué des tournées dans divers endroits de la république après avoir culminé avec les enregistrements du récent feuilleton dans lequel elle a joué aux côtés de José Ron (Rafael Toscano « , l’année dernière.

Le couple dans l’histoire aurait coïncidé dans le passé, dans d’autres projets télévisés tels que « Italian Girl Comes to Get Married » (2014-2015), cependant, la fille de Rolando Brito et Gertrudis Pestana a participé à d’autres histoires qui restent dans le cœur des spectateurs.

« Abismo de Pasión » (2012), « De que te quiero te quiero » (2013-2014), sont quelques-uns des autres mélodrames avec lesquels « Livi » a montré ses talents d’actrice.

Rappelons que la belle femme aux yeux noisette a également été la présentatrice de « Danser pour un rêve », en plus de pièces de théâtre comme « El Postero » et de films comme « La dictatadura Perfecta » (2014).

Aujourd’hui, Livia Brito Pestana s’est consacrée à documenter son style de vie fitness avec Mariano Martínez, son partenaire actuel, qui est devenu l’inséparable de l’actrice et de la danseuse dans nombre de ses aventures.