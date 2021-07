Living Color a commencé à travailler sur de la nouvelle musique

Dans une toute nouvelle interview avec “Service Lipps avec Scott Lipps”, COULEUR VIVANT guitariste Vernon Reid a été demandé si le groupe a commencé le processus d’écriture de chansons pour le suivi de 2017 “Ombre” album. Il a répondu: “Corey [Glover, LIVING COLOUR singer] et j’ai commencé à travailler sur une chanson. Nous verrons où cela va.”

Quant aux thèmes lyriques possibles du nouveau COULEUR VIVANT les chansons couvriront, Vernon a déclaré: “Nous traitons exactement ce que cette période … Parce que beaucoup de gens, leur réaction immédiate, beaucoup de [musicians] sont [writing songs about] George Floyd-type de choses”, se référant à l’homme non armé du Minnesota qui est mort l’année dernière aux mains de la police. “Nous cherchons vraiment à l’absorber, parce que je ne veux pas simplement faire un George Floyd accrocher. Cette situation était tellement traumatisante, et nous voulons penser que le monde a changé. Et le monde subit des traumatismes de temps en temps. Le meurtre de Martin Luther King était traumatisant. Et finalement vous obtenez quelque chose comme “Fierté (au nom de l’amour)” [by U2]; c’est une belle chanson. Mais le problème sous-jacent et le problème sous-jacent ne semblent jamais disparaître. Et c’est de ne pas s’en éloigner, c’est ce dont je voudrais parler.”

Il a poursuivi: “Il y a quelque chose cette litanie de noms, la litanie constante de noms [of victims of racial injustice]. Quel sera le prochain nom est ce qui me préoccupe plutôt que d’être coincé sur une victime en particulier. Même si ce qui est arrivé à George Floyd était particulièrement flagrant, il y a une autre partie du phénomène qui est l’endroit où le Bréonnas [Taylor] et le Ahmaud [Arbery] – et les noms continuent. Dernièrement, il y a eu une victime ; son nom est Winston Smith. Et ça me frappe très fort, parce que Winston Smith est [also the name of] un protagoniste de George Orwell‘s ‘1984’. Et c’est ce genre de choses qui sont ce COULEUR VIVANT allez y aller ; c’est le genre d’endroits où nous allons.”

En juin 2020, COULEUR VIVANT a publié une vidéo pour sa chanson classique “C’est la vie” avec des images des manifestations pacifiques qui ont éclaté aux États-Unis et dans le monde à la suite de la mort de Floyd aux mains de la police. La version originale de “C’est la vie” Est apparu sur COULEUR VIVANTl’album de 1990 “Le temps est écoulé”.

Dans une déclaration accompagnant la sortie de la vidéo, COULEUR VIVANT mentionné: “‘Le temps est écoulé’ est sorti il ​​y a 30 ans et, malheureusement, nous menons toujours le même combat. Si vous n’aimez pas l’ordre du jour actuel, il est de votre responsabilité d’aller VOTER !”

Quelques jours après Floydla mort, Reid pris à son Twitter d’écrire : « De tous les assassinats choquants enregistrés par la police extrajudiciaire sur téléphone portable, le meurtre de George Floyd est l’exercice le plus dépravé de mépris méprisant pour la vie humaine que j’aie jamais vu. La prochaine fois que vous le verrez, si vous pouvez le supporter, faites attention à la posture de la main dans la poche.”

COULEUR VIVANT s’associera à TOUJOURS CLAIR, HOOBASTANK et BLÉ pour le “Pays d’été” visiter. Débutant plus tard ce mois-ci, la tournée traversera des villes comme Atlantic City, Houston, Cincinnati et Fort Wayne, pour n’en nommer que quelques-unes.

“Ombre” est sorti en septembre 2017 via Records de mégaforce.



