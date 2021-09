Living Color abandonne la ‘Summerland Tour 2021’ en raison de ‘problèmes de transport’

COULEUR VIVANT s’est retiré des six derniers spectacles de la “Tour d’été 2021” avec TOUJOURS CLAIR, HOOBASTANK et BLÉ “en raison de problèmes de transport continus.”

Plus tôt aujourd’hui, COULEUR VIVANT a annoncé qu’il ne se produira plus à Post Falls, Idaho (28 septembre); New Haven, Kentucky (1er octobre) ; Portsmouth, Virginie (2 octobre) ; Mableton, Géorgie (3 octobre) ; Clearwater, Floride (5 octobre) ; et Jacksonville, Floride (6 octobre).

COULEUR VIVANT a écrit dans un communiqué : « C’est avec un profond regret que nous ne jouerons pas le reste de la « Tour estival » Automne 2021 + certains spectacles en tête d’affiche après le 25 septembre en raison de problèmes de transport persistants.

“Nous nous excusons pour tout inconvénient et déception. TOUJOURS CLAIR, HOOBASTANK et BLÉ sont de nouveaux ajouts à notre famille et nous souhaitons à tous une année 2021 en toute sécurité et au-delà !”

En juin 2020, COULEUR VIVANT a publié une vidéo pour sa chanson classique “C’est la vie” avec des images des manifestations pacifiques qui ont éclaté aux États-Unis et dans le monde à la suite de la mort de George Floyd aux mains de la police. La version originale de “C’est la vie” Est apparu sur COULEUR VIVANTl’album de 1990 “Le temps est écoulé”.

COULEUR VIVANTle dernier album de, “Ombre”, est sorti en septembre 2017 via Records de mégaforce.