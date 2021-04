Living Wreckage Feat. Anthrax And Shadows Fall Members: le premier single de Breaking Point disponible

ÉPAVE VIVANTE, le nouveau groupe composé de membres de ANTHRAX, LES OMBRES TOMBENT, ACTE DE DÉFI, VISION DES RAYONS DE MORT, AVERSE et LAISSEZ-NOUS PREY, a sorti son premier single et sa première vidéo, “Point de rupture”. Le clip a été produit par Jarvis et DEƎM à Studios de Punchdance.

“C’est essentiellement un doigt d’honneur pour les pouvoirs en place et pour les gens qui les suivent aveuglément à tout ce qui les attend”, dit le chanteur Jeff Gard, qui est connu pour son travail en tant que leader du groupe hardcore basé au Massachusetts VISION DES RAYONS DE MORT. «Que ce soit la politique, les médias ou les gens que vous connaissez, il semble y avoir un thème récurrent de la peur et de tout« frappant le fan ». ‘Point de rupture’ est de savoir comment cela va se passer d’une manière ou d’une autre, alors vissez-le. “

le “Point de rupture” single est disponible aujourd’hui via les fournisseurs numériques à www.livingwreckage.com.

Avec ÉPAVE VIVANTE, guitariste Jon Donais (ANTHRAX, LES OMBRES TOMBENT), guitariste Matt LeBreton (AVERSE), bassiste Matt Bachand (LES OMBRES TOMBENT, ACTE DE DEFIANCE), batteur Jon Morency (LAISSEZ-NOUS PREY) et Gard ont l’esprit des années 1980 et les a mélangés avec un son moderne, résultant en un hybride à haute énergie de hard rock et de métal, qui se situe pas si bien entre SKID ROW et PANTERA.

Même si Donais a joué de la guitare à côté Bachand depuis la création des sommités LES OMBRES TOMBENT en 1996, ÉPAVE VIVANTE voit Bachand troquer la six cordes pour la quatre cordes dans cette nouvelle entreprise, avec LeBreton partageant les pistes de duel du groupe avec Donais. Pour sa part, chanteur Gard alterne un style inattendu John Bush-esque avec le classique PANTERA-style rugit, complétant l’hommage modernisé du quintette à leurs influences.

Les débuts de ÉPAVE VIVANTE a été produit et conçu par Shane Frisby (DÉNICHER, Enterrez vos morts) et mixé par Pete Rutcho (RÉVOCATION, TOMBER EN ARRIÈRE), et sa sortie est prévue cette année.

ÉPAVE VIVANTE est en train d’aligner des émissions en direct (si COVID-19 le permet). Les dates confirmées à ce jour sont le 29 mai à Geraldines à Chicopee, Massachusetts et le 26 juin à Dingbatz à Clifton, New Jersey.

ÉPAVE VIVANTE est:

Jeff Gard (DEATH RAY VISION) – Voix



Jon Donais (ANTHRAX, SHADOWS FALL) – Guitare



Matt LeBreton – (DOWNPOUR) – Guitare



Matt Bachand (SHADOWS FALL, ACT OF DEFIANCE) – Basse



Jon Morency (LET US PREY) – Batterie



