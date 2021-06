Livraison de vaccins par drones : Telangana pour tester la faisabilité, l’ICMR sollicite des offres des opérateurs de drones.

Centre étudiant la faisabilité de l’administration de vaccins par drone

Les gouvernements des États et du Centre explorent différentes manières d’accélérer le processus de vaccination, en particulier dans les zones reculées où les infrastructures de santé sont faibles et la livraison des vaccins est difficile. Le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a invité les opérateurs de drones intéressés à fournir des vaccins et des médicaments, a déclaré un rapport d’IE. Le gouvernement Telangana a également récemment lancé un projet pour étudier la faisabilité de livraison de l’envoi de fournitures médicales par drones. Flipkart et Dunzo avec une expérience en logistique travaillent maintenant avec le calendrier de livraison de drones de Telangana pour y exécuter des livraisons de drones.

HLL Infra Tech Services a exprimé son intérêt pour le développement d’un modèle réalisable pour la livraison de vaccins de dernière minute sur des terrains difficiles, a déclaré le document d’appel d’offres de l’ICMR du 11 juin. L’appel d’offres a été lancé en citant les résultats préliminaires d’une étude de faisabilité menée par IIT-Kanpur pour livrer des vaccins à l’aide de véhicules aériens sans pilote.

Après que le ministère de l’aviation civile a accordé une exemption conditionnelle à l’ICMR pour étudier la faisabilité de l’utilisation de drones pour la livraison de vaccins et non l’organisme recherche des offres d’entreprises capables d’exploiter des drones au-delà de la ligne de mire visuelle et de couvrir une distance d’au moins 100 m d’altitude et de distance jusqu’à 35 km.

Les drones doivent être capables de transporter une charge utile d’au moins 4 kg et respecter les normes de sécurité de l’aviation civile et de la DGCA. Les règles actuelles stipulent que les opérateurs de drones ne peuvent utiliser des UAV que dans la ligne de mire. Alors que les livraisons en parachute n’étaient pas préférées. Une vingtaine de consortiums de vaccins ont déjà été sélectionnés par le ministère pour des opérations expérimentales de BVLOS, sans pour l’instant obtenir l’autorisation de réaliser ces opérations. SpiceJet, Skylark Drone & Swiggy, Dunzo Air Consortium, Throttle Aerospace Systems, ClearSky Flight Consortium, Virginia Tech India sont quelques-uns des drones.

Le ministère de l’aviation a également exempté les restrictions BVLOS au gouvernement de l’État de Telangana pour tester la faisabilité des opérations de drones pour la livraison de vaccins Covid. Selon les experts de l’industrie, la participation de drones intensifiera le processus et sera utile d’un point de vue économique, car les pilotes de drones peuvent utiliser des drones dans différentes régions en se trouvant dans n’importe quelle région. Ceci est plus utile pour les livraisons urgentes.

Flipkart a déclaré à cet égard qu’il utiliserait les enseignements de la chaîne d’approvisionnement technologique pour livrer les fournitures. Le projet pilote sera mené pendant six jours au cours desquels des tests pour la livraison de milliers de flacons de vaccins seront effectués en gardant à l’esprit les normes de sécurité.

Le Forum économique mondial et Healthnet Global Limited ont conçu le projet « Medicines from Sky » qui a été adopté par le gouvernement Telangana pour effectuer la livraison de vaccins de dernière minute dans les zones où la connectivité routière n’est pas propice et l’intégrer à la chaîne d’approvisionnement des soins de santé de l’État.

