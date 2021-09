Livraison du vaccin Covid-19 : le ministère accorde l’autorisation d’utiliser des drones à l’ICMR et à l’IIT-B

Le MoCA a notifié les règles libéralisées sur les drones, 2021 en août, facilitant les opérations de drones dans le pays.

Le ministère de l’aviation civile (MoCA) et la direction générale de l’aviation civile (DGCA) ont autorisé lundi le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) et l’Institut indien de technologie de Bombay (IIT-B) à livrer des vaccins à l’aide de drones à Andaman. et les îles Nicobar, Manipur et Nagaland.

L’ICMR et l’IIT-B ont reçu une exemption conditionnelle des Drone Rules 2021 pour la livraison expérimentale de vaccins « Beyond Visual Line of Sight » dans les îles Andaman et Nicobar, Manipur et Nagaland jusqu’à une hauteur de 3 000 mètres à l’aide de drones. IIT-B a reçu une autorisation d’utilisation de drones pour la recherche, le développement et les tests de drones dans ses locaux.

Cette exemption à l’ICMR et à l’IIT-B, sous réserve des termes et conditions d’autorisation de l’espace aérien, serait valable pendant un an à compter de la date d’approbation.

Le 11 septembre, le ministre de l’aviation civile de l’Union, Jyotiraditya Scindia, avait lancé le premier projet de ce type « Médecine du ciel » à Vikarabad à Telangana, dans le cadre duquel des médicaments et des vaccins seront livrés à l’aide de drones. Le MoCA a notifié les règles libéralisées sur les drones, 2021 en août, facilitant les opérations de drones dans le pays.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.