Livraison estimée pour le chiffon de polissage d’Apple jusqu’à fin novembre

En plus de l’introduction des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces et des AirPods 3, Apple a également dévoilé cette semaine un produit plutôt intéressant : son propre chiffon de polissage. Cependant, si vous en cherchez un, il peut être difficile de le trouver en magasin. L’estimation d’expédition pour le chiffon de polissage de marque Apple a déjà glissé à fin novembre.

Comme on le voit sur le site Web d’Apple, l’estimation de l’expédition du nouveau chiffon de polissage est déjà de 4 à 5 semaines à peine 24 heures après son introduction. Cela place le chiffon de polissage d’Apple dans la même position que les appareils récemment introduits comme l’Apple Watch Series 7 et l’iPhone 13, qui sont confrontés à une forte demande et à des pénuries d’approvisionnement.

Blague à part, Apple dit que son chiffon est fait d’un « matériau doux et non abrasif ». La société le recommande pour nettoyer les écrans des produits Apple tels que l’iPhone, l’iPad et même le coûteux Pro Display XDR.

Le chiffon de polissage d’Apple est au prix de 19 $ et, malheureusement, il n’est fourni dans la boîte d’aucun des appareils de la société. Et certainement, si vous envisagez d’en acheter un, gardez à l’esprit qu’Apple dit que son tissu est compatible avec l’iPhone 6 ou une version ultérieure – quoi que cela signifie.

