Livraisons de S-400 en Inde et sanctions imminentes de la CAATSA

À l’heure actuelle, le partenariat américano-indien est plus fort que jamais. (Image : .)

Par Shireen Singh et le capitaine Vikram Mahajan (retraité)

Les forces de défense indiennes devraient recevoir la première livraison des missiles sol-air (SAM) russes S-400 Triumf plus tard cette année. La livraison approchant à grands pas, l’administration Biden devra bientôt décider de sanctionner l’Inde en vertu de la loi américaine Countering America’s Adversaries Through Sanctions (CAATSA), qui est entrée en vigueur à la suite d’allégations d’ingérence russe dans les élections présidentielles américaines de 2016. La loi comprend des dispositions qui obligent le président américain à imposer des sanctions à toute nation ayant des « transactions importantes » avec l’industrie de la défense russe.

Alors que les législateurs américains et les responsables de l’administration auraient discuté d’une dérogation pour l’Inde, interrogé sur la CAATSA lors de sa récente visite à New Delhi, le secrétaire d’État Anthony Blinken a déclaré : « Eh bien, nous avons – nous avons nos lois. Nous allons – nous appliquons nos lois, mais nous avons partagé nos préoccupations avec l’Inde à ce sujet. Mais je ne vais pas m’avancer. Nous verrons comment les choses évoluent dans les prochains mois.

En d’autres termes, il y a place pour une dérogation, mais des sanctions sont également possibles, et les États-Unis n’ont pas encore rendu de jugement définitif. Avant que l’Inde ne prenne livraison du système S400, l’administration américaine devrait rester ferme dans sa décision d’accorder à l’Inde une dérogation à la CAATSA et se préparer à informer officiellement le Congrès qu’il est dans l’intérêt vital de la sécurité nationale des États-Unis de protéger l’Inde des sanctions contre leurs Achat S400.

Cette décision n’est pas sans controverse. Des adversaires (Chine) et des alliés (Turquie) ont déjà été sanctionnés en vertu de la CAATSA. La loi renforce une priorité de sécurité nationale importante pour les États-Unis et bénéficie du soutien des deux principaux partis politiques. Alors, qu’est-ce qui justifie une exemption pour l’Inde ?

Le premier est le contexte. L’Inde a importé la plupart de ses armes de Russie pendant plus d’un demi-siècle. Jusqu’au début des années 90, environ 80 % des stocks militaires indiens provenaient de l’ex-URSS, et l’Inde dépend toujours de la Russie pour tout, de la formation aux pièces détachées. Mais cette dépendance s’est considérablement réduite. De 2015 à 2019, la part de Moscou sur le marché indien des armes est passée de 72% à 56%. En revanche, les ventes de défense des États-Unis à l’Inde ont considérablement augmenté, passant de presque rien il y a 15 ans à environ 21 milliards de dollars aujourd’hui. L’Inde est sur la bonne voie du point de vue américain.

Deuxièmement, les États-Unis et l’Inde sont alignés dans plusieurs domaines cruciaux : un Indo-Pacifique libre et ouvert, la lutte contre le terrorisme, la fin de la pandémie, des chaînes d’approvisionnement mondiales résilientes, le commerce, la cybersécurité, l’espace, l’éducation, le changement climatique et un engagement à la démocratie, pour n’en citer que quelques-uns. Les États-Unis sont bien conscients de la position critique de l’Inde en tant que force régionale dans l’Indo-Pacifique, comme indiqué dans le récent accord du secrétaire Blinken avec le ministre des Affaires étrangères Jaishankar pour étendre le partenariat de sécurité multilatéral et contrer l’influence croissante de la Chine dans la région. Sur le plan géopolitique, le rôle crucial de l’Inde au sein du groupement « Quad » et son rôle pivot dans la région indo-pacifique ne peuvent être ignorés.

Les sanctions de la CAATSA pourraient être étroitement ciblées, mais les conséquences symboliques saperaient toutes ces priorités. À la suite des essais nucléaires de 1998 menés par l’Inde, les États-Unis ont conduit un groupe de pays occidentaux à imposer des sanctions à l’Inde, créant une profonde méfiance. Washington a vite regretté ce choix et s’est efforcé de renouer les liens. Mais la maturité actuelle de la relation a mis plus de deux décennies à se reconstruire. Des sanctions mettraient en danger les progrès accomplis pendant deux décennies sous cinq présidents américains. Alors que les Indiens considéreraient les sanctions comme une « punition » évitable et injustifiée, les Russes (et les Chinois) considéreraient les sanctions américaines contre l’Inde comme une victoire géopolitique et commerciale.

Les sanctions suspendraient le partenariat de défense majeur que partagent les deux pays, feraient dérailler la coopération Quad et auraient un effet d’entraînement négatif sur plus de 40 dialogues en cours entre les deux démocraties, y compris ceux liés au commerce de la défense, aux exercices militaires et à la diplomatie vaccinale. La réaction du public mettrait un froid politique sur les relations, et il est peu probable que les dommages soient limités au secteur de la défense.

À l’heure actuelle, le partenariat entre les États-Unis et l’Inde est plus fort que jamais. Lorsque les États-Unis ont demandé aux pays du monde entier d’arrêter les importations de pétrole brut en provenance d’Iran, l’Inde s’est efforcée de se conformer compte tenu de la flexibilité des États-Unis et des négociations en coulisses. Cela a aidé les États-Unis à franchir une étape géopolitique importante en faisant pression sur le régime iranien au sujet de son programme nucléaire. Mais CAATSA est une demande plus difficile. Face aux menaces militaires actives de ses voisins, l’Inde ne reportera pas la maintenance, la révision et la mise à niveau du matériel russe acquis sur 50 ans. L’Inde ne peut pas sevrer rapidement les armes russes.

Les sanctions repousseraient l’Inde à la Russie en tant que source privilégiée et fiable d’armes, augmentant plutôt que diminuant la force du secteur de la défense de la Russie. Les sanctions affaibliraient un front commun dissuadant l’activité la plus déstabilisante de la Chine dans la région. Et les sanctions pourraient couper le marché à long terme critique de l’Inde pour l’industrie de la défense américaine. Dans le cas de l’Inde, l’objectif principal de la CAATSA sera compromis par sa mise en œuvre. Le Congrès et l’Administration devraient en prendre note.

(En savoir plus sur les auteurs : Shireen Singh, directrice principale du plaidoyer politique, USISPF et capitaine Vikram Mahajan (retraité), directeur, Aérospatiale et défense, USISPF. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

