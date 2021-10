Livraisons mondiales de smartphones : Apple prend la 2e place

IDC a publié sa dernière estimation des livraisons mondiales de smartphones et indique qu’Apple a dépassé Xiaomi au troisième trimestre pour prendre la deuxième place après Samsung. Alors que la société d’intelligence de marché décrit la croissance de l’iPhone comme « incroyable », cela est en grande partie dû au timing.

Il y avait aussi de bonnes nouvelles pour Apple en Chine…

IDC a montré que les expéditions d’iPhone sont passées de 41,7 millions au troisième trimestre 2020 à 50,4 millions au même trimestre cette année. C’est une augmentation de 20,8 % d’une année sur l’autre, et assez pour voir la part de marché d’Apple passer de 11,7 % à 15,2 %.

C’était dans un contexte de baisse globale du marché des smartphones.

Cependant, comme nous l’avons noté plus tôt dans la semaine, cela est en grande partie dû au timing.

Historiquement, les ventes de lancement des derniers iPhones sont réalisées en septembre, ce qui fait partie du quatrième trimestre fiscal d’Apple (aka calendrier Q3). C’était vrai à chaque lancement de l’iPhone 5 à l’iPhone 8.

Les choses sont devenues plus compliquées après cela, cependant, et le lancement de l’iPhone 12 de l’année dernière faisait partie de ceux qui verront un lancement ultérieur. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro ont été mis en vente en octobre, tandis que les mini et Pro Max n’étaient disponibles qu’en novembre. Cela signifie exactement qu’aucune de ces ventes n’a contribué au chiffre d’affaires d’Apple au quatrième trimestre. En revanche, l’iPhone 13 a été mis en vente le 24 septembre, offrant une semaine de ventes au quatrième trimestre.