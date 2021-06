Livre audio Mythic Quest publié en tant que lien Apple TV +

De la pizza gratuite aux expériences AR, les émissions Apple TV + ont eu des liens promotionnels intelligents et thématiques. Le dernier en date de Mythic Quest concerne l’épisode diffusé vendredi et vous permet d’écouter un livre audio Tears of the Anaren.

C’est précisément la nouvelle vue au début de l’épisode 6 qui met en vedette Josh Brener en tant que jeune CW Londubat. L’explication dans l’univers de ce livre et de ce livre audio est que Tears of the Anaren a été “récemment récupéré” et que CW “a accepté de publier ce précurseur inédit de son grand opus”.

La « Description de l’éditeur » sur Apple Books ajoute :

Qu’est-ce qui relie une romance extraterrestre à la fois tentante et tendre au plus grand jeu vidéo multijoueur de tous les temps ? Conteur chevronné CW Londubat, auteur de science-fiction et de fantasy lauréat du prix Nebula et rédacteur en chef de Mythic Quest. CW a connu une renommée littéraire avec Inside the Caves of Beneroth et Tears of the Anaren, mais même ses fans les plus fidèles ne savent pas que Tears of the Anaren a commencé comme une nouvelle qu’il a écrite au début des années 1970 lors d’un stage au magazine Amazing Tales.

Il compte 28 pages (ou 46 minutes pour le livre audio) et comprend une introduction, ainsi qu’une postface significative qui martèle le message de l’épisode de la bouteille, de Ian Grimm, bien qu’il soit littéralement décrit comme le “créateur iconoclaste de Mythic Quest . ”

Cependant, la meilleure façon de découvrir Tears of the Anaren – prononciation originale – est à travers le livre audio raconté par F. Murray Abraham et Rob McElhenney. CW et Ian fournissent des commentaires absolument hilarants qui révèlent une histoire « amusante ».

“Passé!” est l’épisode de flashback de la saison 2, tandis que “A Dark Quiet Death” l’année dernière a obtenu une démo jouable de DQD. Tears of the Anaren est exclusif à Apple Books et ne peut pas être trouvé sur Amazon Kindle ou Google Play Books. Le concept d’un livre audio lié est similaire à la façon dont Veep de HBO a demandé à Selina Meyer de lire son autobiographie.

