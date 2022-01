Livre de Boba Fett Stars Talk Star Wars Stunts

Tout comme Anakin Skywalker, nous détestons aussi le sable. Nous nous sommes donc retrouvés empathiques pour les stars de la nouvelle série Star Wars de Disney +, The Book of Boba Fett, car de nombreuses séquences d’action se sont déroulées sur un plateau de sable qui servait de monde désertique à Tatooine.

Dans les deux premiers épisodes, Temuera Morrison, qui joue le personnage principal de la série, est vu en train de courir, de se battre et de creuser dans son environnement sablonneux. Coûter Ming Na Wen, qui joue le mercenaire et conseiller de Boba Fett Fennec Shand, a également mis ses compétences d’action à l’épreuve, car son personnage est repéré en train de combattre de manière impressionnante les assassins dans l’épisode deux.

Et, comme Morrison et Wen l’ont révélé lors d’une conversation exclusive avec E! News, leurs scènes pleines d’action ont été réalisées grâce à des cascadeurs et à leurs propres capacités physiques.

« Je n’ai jamais peur de donner du crédit là où le mérite est dû », a expliqué Wen en devenant Fennec. « Tem et moi sommes très capables d’être physiques et de pouvoir faire nos propres cascades, mais nous devons le remettre à nos incroyables doublures. Le mien est Ming qiu. Elle est avec moi depuis plus de 10 ans, et c’est mon entraîneur et mon amie. »