Livre de condoléances du prince Philip lancé alors que la famille royale fait une demande clé | Royal | Nouvelles

Le duc d’Édimbourg est décédé le matin du 9 avril, a annoncé un communiqué du palais de Buckingham. La déclaration parlait du «profond chagrin» de la reine Elizabeth II d’avoir perdu son mari de 74 ans. Le prince Philip est l’époux le plus ancien de l’histoire britannique et est aux côtés de la reine depuis plus de 60 ans alors qu’elle régnait sur le pays. Le Premier ministre Boris Johnson a rendu hommage au duc, affirmant qu’il «a inspiré la vie d’innombrables jeunes». S’exprimant à Downing Street, M. Johnson a déclaré que le duc avait «gagné l’affection de générations ici au Royaume-Uni, à travers le Commonwealth et dans le monde».

La famille royale a depuis lancé un livre de condoléances dans lequel les membres du public peuvent présenter leurs condoléances à la famille après la mort du duc.

Dans un tweet, la famille royale a écrit: «Un livre de condoléances en ligne est maintenant disponible sur le site Web royal pour ceux qui souhaitent envoyer un message personnel de condoléances.»

Mais faisant une demande clé, la famille a demandé aux personnes en deuil de ne pas laisser des masses de fleurs en hommage au duc.

Leur compte Twitter officiel a ajouté: «Dans la situation actuelle de santé publique, les livres de condoléances ne seront pas disponibles pour que le public puisse les signer.

