Livre et ensemble multimédia des écrits rassemblés de Jim Morrison à rendre disponibles

Suite au 50e anniversaire de LES PORTES album “LA Woman”, Publications de la Genèse a créé un livre officiel en édition limitée et un ensemble multimédia de Jim Morrisonles écrits rassemblés, produits en collaboration avec la famille et la succession de Jim Morrison.

Genèse a obtenu un accès illimité à Jim Morrisonses archives, dont 28 de ses cahiers personnels. Cette édition limitée présente une nouvelle collection complète rassemblant des œuvres publiées, non enregistrées et rares, y compris de la poésie, des paroles, des dessins, des transcriptions et des extraits de cahiers, dont beaucoup sont en Morrisonde sa propre main.

“La vraie poésie ne dit rien, elle coche juste les possibilités”, Morrison dit une fois. “Ouvre toutes les portes. Vous pouvez franchir n’importe quelle porte qui vous convient … Et c’est pourquoi la poésie m’attire tant – parce qu’elle est si éternelle.”

Un commentaire textuel recueilli lors d’entretiens passés avec Jim Morrison et de nouveaux entretiens avec des musiciens influencés par sa musique et son écriture, illustrés de photographies rares et iconiques, donneront vie à ce matériau.

“Un guide du labyrinthe: les œuvres rassemblées de Jim Morrison” comprendra également des enregistrements audio exclusifs et sera publié dans une édition limitée historique de seulement 2 000 exemplaires dans le monde.

Pour plus d’informations, visitez JimMorrisonBook.com.

Photo du haut © Archives Michael Ochs/. (gracieuseté de Beautiful Day Media)

Photo du bas © 2021 Partenariats familiaux George Morrison, LP & Courson Family Enterprises, LLC (gracieuseté de Beautiful Day Media)

