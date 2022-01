Livre Irrfan Khan du réalisateur de « Song of Scorpions » attendu en février

LIVRE

« Irrfan : Dialogues with the Wind », un livre sur les expériences d’un cinéaste genevois Anup Singh qui a dirigé le défunt acteur indien Irrfan Khan dans deux films acclamés – « Qissa: The Tale of a Lonely Ghost » (2013) et « The Song of Scorpions » (2017) – sera publié par Pièce de cuivre le 14 février. Khan, l’acteur indien alors le plus connu dans le monde avec des crédits dont « Slumdog Millionaire » (2008) « Life of Pi » (2012) et « The Lunchbox » (2013), est décédé en 2020. Le livre a été révélé le Le 7 janvier, jour de ce qui aurait été le 54e anniversaire de Khan.

Dans le livre, Singh offre un aperçu intime de la relation de travail entre un réalisateur et un acteur alors qu’ils traversent une méfiance mutuelle, des incertitudes et des gaffes et, au cours du voyage, révèle un aperçu des processus créatifs des deux artistes. Le duo avait prévu un troisième projet ensemble – « Lasya » – avant que l’acteur ne tombe malade.

Le livre a une préface de la légende du cinéma indien Amitabh Bachchan, qui écrit : « Irrfan Khan. L’intensité. La responsabilité de l’intensité. La justice silencieuse de la responsabilité. Les yeux éloquents de sa justice silencieuse. Si je devais présenter un acteur dont la simple apparence pourrait exprimer son opinion avec une élégance sophistiquée, je désignerais instantanément Irrfan Khan.

Helen Perry, Stéphanie Fyfe, Heather Larmour, Alice Ramsey

BBC

Salle des écrivains de la BBC a révélé les personnes nommées pour les nouveaux rôles de commissaire adjoint qui ont été annoncés en mars 2021, lorsque le département a été transféré à Salford dans le cadre du plan global de décentralisation de la société. Hélène Perry rejoint en tant que commissaire adjoint pour le Pays de Galles de Méchant loup, où elle était scénariste pour la saison 2 du drame « Industrie » de HBO/BBC ; Heather Larmour rejoint en tant que commissaire adjoint pour l’Irlande du Nord de Gloire, où elle était scénariste sur « Grantchester » et Steven Chevalier« SAS : Rogue Heroes » ; et producteur de la série « Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing » Stéphanie Fyfe en tant que commissaire adjoint pour l’Écosse. ils rejoignent Siobhan Morgan, commissaire adjoint pour le nord de l’Angleterre pendant Alice Ramsey

Les nouveaux rôles de commissaire adjoint auront deux rapports hiérarchiques avec les rédacteurs en chef des Nations Unies – Ben Irving, Tommy Bulfin, Gaynor Holmes et Jo McClellan qui sont respectivement les rédacteurs en chef des dramatiques pour le Pays de Galles, l’Irlande du Nord, l’Écosse et le nord de l’Angleterre – et chef de nouvelle écriture Jessica Loveland.

De plus, 16 talents émergents ont été choisis comme scénaristes de salles de théâtre pour la période 2021-2022, dont Alex Riddle, Alvin Yu, Benedict Lombe, Brennig Hayden, Carlo Kureishi, Emilie Robson, Faebian Averies, Fionnuala Kennedy, Georgia Affonso, Gillian McCormack , Houmi Miura, Nathan Ellis, Paris Ventour, Rosanna Suppa, Sarah Gordon et Tim Barrow.

Bengi Ünsal

Muhsin Akgun

Bengi Ünsal, actuellement responsable de la musique contemporaine au London’s Centre de la rive sud, prendra la relève en tant que directeur de la ville Institut des Arts Contemporains (ICA) en mars 2022 de Stefan Kalmar, qui a servi de 2016 à 2021. Ünsal deviendra la première femme à occuper le poste de directrice de l’organisation en 55 ans. Parallèlement aux programmes d’arts visuels, de cinéma et d’éducation de l’ICA, Ünsal cherchera à commander, produire et présenter une gamme plus large de performances en direct ; tirer parti du succès de la récente programmation nocturne de l’ICA ; et d’étendre davantage le programme d’arts numériques qui s’est développé pendant la pandémie de COVID-19 avec le lancement de la plate-forme numérique Cinema 3.

Pendant le mandat d’Ünsal au Southbank Centre, elle était responsable d’un programme annuel de plus de 200 performances contemporaines. Auparavant, elle a été directrice artistique et directrice générale du salon IKSV, le lieu de spectacle vivant et multi-arts d’Istanbul.

le Commission britannique du film (BFC) prolonge son partenariat avec La Guilde de production de Grande-Bretagne (PGGB) en investissant 100 000 £ supplémentaires (135 500 $) dans plusieurs cours de formation PGGB ciblés, conçus pour accroître l’accès à un équipage expérimenté et diversifié alors que le nouvel espace scénique continue de s’étendre au Royaume-Uni. L’investissement est le deuxième réalisé dans PGGB par le BFC sous un partenariat qui voit PGGB soutenir la mise en œuvre de la stratégie de soutien et de développement de l’espace scénique de la BFC, soutenue par le gouvernement. Le financement permettra à PGGB d’offrir une formation pour trois rôles clés du bureau de production identifiés par l’industrie comme nécessitant un soutien urgent – les secrétaires de production, les coordonnateurs de production et les producteurs exécutifs. Les programmes de formation seront développés par PGGB et dispensés à partir de janvier 2022, les applications étant mises en ligne plus tard ce mois-ci.

