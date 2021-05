Livrée du GP de Monaco “encore meilleure que notre design habituel”

Lando Norris dit que la livrée spéciale de McLaren pour le Grand Prix de Monaco de la semaine prochaine est encore meilleure que le design habituel de l’équipe.

L’équipe courra sous les couleurs du sponsor Gulf à Monaco ce week-end. Norris utilisera un nouveau casque complétant le design de la course.

Il a déclaré que la livrée unique de l’équipe “sera la voiture la plus belle sur la grille de très loin” et a déclaré au PDG de McLaren Racing, Zak Brown, qu’il la préférait à son look habituel.

«J’ai dit à Zak que ça avait l’air encore mieux que notre livrée actuelle, mais il n’avait pas l’air tellement convaincu par ça», a déclaré Norris.

“Mais je pense que c’est génial, je pense que c’est une belle opportunité pour nous deux et surtout à Monaco, je pense que cela rassemble tout et c’est assez unique.”

Photos: la livrée McLaren du Grand Prix de Monaco Norris a déclaré qu’il n’avait pas encore vu la version finale du design de casque spécial qu’il utilisera ce week-end. «J’espère en fait que cela arrivera à temps, car souvent ils ne le font pas.»

Le casque aura «une livrée Gulf, mon design mais des couleurs Gulf et un peu rétro old-school, un peu un retour en arrière – je pense que ça aura l’air plutôt cool.»

Daniel Ricciardo arborera également un design de casque spécial à Monaco. «Je vais passer au rétro», a-t-il expliqué. “Toujours avec l’histoire de McLaren, pas nécessairement comme une livrée du Golfe.”

Il n’était pas moins enthousiasmé par le nouveau look de l’équipe pour la course, qu’il a remportée en 2018. «Bien sûr que j’adore ça», a-t-il déclaré. “C’est cool. Je n’avais pas besoin d’une autre raison pour m’exciter pour Monaco, alors j’ai pu me contrôler.

