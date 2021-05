Livres de bien-être à lire lorsque vous vous sentez stressé ou ennuyé

Le livre de Claude M Bristol a été publié pour la première fois en 1948, mais reste un joyau jusqu’à ce jour pour aider les gens à se sentir positifs et pleins d’espoir pendant les périodes creuses.

Par Reya Mehrotra

Les livres ont le pouvoir de nous élever même lorsque les choses sont sombres. Ici, nous vous apportons quelques livres de bien-être que vous pouvez lire si vous vous sentez stressé, embourbé ou tout simplement ennuyé assis à la maison en raison du verrouillage.

La magie de croire

Le livre de Claude M Bristol a été publié pour la première fois en 1948, mais reste un joyau jusqu’à ce jour pour aider les gens à se sentir positifs et pleins d’espoir pendant les périodes creuses. Il raconte comment on peut surmonter la tristesse dans sa vie ou toute autre adversité en espérant le meilleur et en visualisant ses objectifs. Il raconte comment Bristol a appliqué la magie de croire en sa propre vie pendant la Première Guerre mondiale pour survivre à cette période.

Le bonheur devient toi

Le mémoire 2020 de l’actrice Tina Turner, Happiness Becomes You, raconte comment elle a surmonté les obstacles pour réussir et réussir. Elle conseille les lecteurs sur la façon de réaliser leurs propres rêves grâce à son expérience alors qu’elle gravit les échelons du succès. Elle fournit des outils spirituels aux lecteurs pour qu’ils s’autonomisent en partageant comment les principes bouddhistes l’ont sauvée pendant les périodes difficiles.

L’homme le plus heureux du monde

Dans ce mémoire publié par HarperCollins, Eddie Jaku raconte comment sa vie a changé lorsqu’il était adolescent juif au moment de l’Holocauste. Il se souvient de son expérience de survivre aux horreurs des camps de concentration dans lesquels il a vécu pendant sept ans, mais sa volonté de survivre n’est pas morte. En remerciement pour la vie qui lui avait été donnée et pour avoir survécu, il a promis de sourire tous les jours.

Ikigai: le secret japonais d’une vie longue et heureuse

Le livre ultime du bonheur est sans aucun doute le livre Ikigai de 2016, qui parle du but de la vie qui aide à trouver un sentiment d’épanouissement. Il révèle comment les traditions japonaises encouragent à vivre une vie pleine et heureuse, trouvant des passions qui motivent à se réveiller tous les matins. C’est l’art de faire quelque chose avec une concentration et une joie complètes. Les auteurs du livre ont interviewé des aînés japonais, qui ont vécu une vie longue et saine, et ils ont révélé leurs secrets et partagé leur régime alimentaire, leur mode de vie et leur objectif de trouver son ikigai (but) dans la vie.

Pensez comme un moine: entraînez votre esprit à la paix et à un but chaque jour

Ce livre 2020 de Jay Shetty parle de la formation de l’esprit. Ancien moine, l’auteur a écrit sur l’application de l’esprit d’un moine à la vie quotidienne – surmonter les barrages routiers, réaliser un but et éliminer les pensées négatives. Il conseille également des exercices pour réduire le stress et augmenter la concentration. Il parle de plusieurs autres thèmes comme la distinction entre le détachement et l’attachement, la poursuite de valeurs plus élevées comme la compassion, le service et la gratitude, entre autres, tout en évitant les valeurs inférieures comme la cupidité, la convoitise et l’envie ou la colère qui peuvent conduire à la souffrance.

Le garçon, la taupe, le renard et le cheval

Depuis que l’artiste britannique Charlie Mackesy a écrit le livre, ses citations se retrouvent partout, peut-être parce qu’elles parlent d’espoir et d’amitié. Le livre d’images 2019 est une histoire simple mais émouvante de quatre amis – le garçon, la taupe, le renard et le cheval, qui se tiennent côte à côte et marchent ensemble dans les moments difficiles. Les citations ont également été accrochées sur les murs des hôpitaux, dans les restaurants et largement utilisées pour soulever les gens. «Lorsque vous vous sentez hors de votre profondeur, respirez et continuez à bouger», a déclaré le cheval. Chaque phrase du livre se révèle digne d’être citée. Le livre s’est déjà vendu à plus de 1,4 million d’exemplaires et constitue une bonne lecture légère pour ceux qui sont anxieux ou stressés en ces temps. En raison de sa simplicité, il peut être lu par tous, quel que soit l’âge.

Deep Kindness: Un guide révolutionnaire sur la façon dont nous pensons, parlons et agissons avec gentillesse

Le livre 2020 de Houston Kraft, Deep Kindness: A Revolutionary Guide for the Way We Think, Talk and Agir in Kindness, parle de répandre la gentillesse et la compassion à travers tout ce que nous faisons. Cela simplifie le besoin d’être gentil car le monde en a besoin aujourd’hui. Il analyse également notre croyance en la gentillesse et la façon dont nous la pratiquons. Il montre comment le monde est devenu solitaire et divisé et dit que nous devons combler le fossé en utilisant l’empathie.

