Livres Dome publie en espagnol ‘Letras’ (Les paroles), l’œuvre de Paul McCartney

MADRID, 8 novembre (EUROPA PRESS) –

Libros Cúpula a annoncé la publication, en espagnol, de ‘Letras’ (Les paroles), l’œuvre de Paul McCartney, avec la collaboration de Paul Muldoon. L’œuvre sera en vente ce mercredi 10 novembre.

« Plus souvent que je ne m’en souviens, on m’a demandé si j’écrirais un jour mon autobiographie, mais le moment n’a jamais été propice. La seule chose que j’ai toujours accomplie, que ce soit à la maison ou sur la route, est d’écrire de nouvelles chansons. Pour certaines personnes, lorsqu’elles atteignent un certain âge, aiment se tourner vers leur journal pour se souvenir des événements quotidiens du passé, mais je n’ai pas ce genre de journal. Ce que j’ai, ce sont mes chansons, des centaines, qui ont le même but. Et ces chansons couvrent toute ma vie », explique Paul McCartney.

Comme le rapporte l’éditeur, dans ce livre, Paul McCartney raconte toute sa vie et son art à travers 154 chansons de toutes les étapes de sa carrière –de ses compositions de la petite enfance à la décennie légendaire des Beatles– en passant par Wings et ses albums solo. Jusqu’au present.

De cette manière, classés par ordre alphabétique pour fournir un récit kaléidoscopique plutôt que chronologique, il fixe pour la première fois les textes définitifs de ses paroles de chansons et décrit les circonstances dans lesquelles ils ont été écrits, les personnes et les lieux qui les ont inspirés, et ce que McCartney pense à eux maintenant. Avec eux se trouvent des éléments des archives personnelles de McCartney (projets, lettres, photographies) jamais publiés auparavant.

« J’espère que je l’ai écrit, cela révélera aux gens quelque chose sur mes chansons et ma vie qu’ils n’ont jamais vu auparavant. J’ai essayé de dire quelque chose sur la façon dont la musique est produite et ce qu’elle signifie pour moi et j’espère que cela peut aussi signifier quelque chose pour les autres. », déclare Paul McCartney.

« D’après les conversations que j’ai eues pendant cinq ans avec Paul McCartney, ces commentaires sont ce qui se rapproche le plus d’une autobiographie que nous ayons jamais pu écrire. Ce regard sur son propre processus artistique confirme une idée que nous avions déjà devinée : que Paul McCartney est un référence à une histoire littéraire importante qui s’appuie sur, et prolonge, la longue tradition poétique en anglais », explique Paul Muldoon.