LIVX Stock: Ce qu’il faut savoir sur LiveXLive et ses nouvelles NFT Stocks

Dans le secteur en constante explosion des actions de jetons non fongibles (NFT), d’innombrables nouveaux acteurs se mobilisent pour faire leur part dans l’industrie. L’une des entreprises les plus récentes essayant de pénétrer dans le domaine des NFT est LiveXLive (NASDAQ:LIVX), et son stock est en mouvement avec les nouvelles.

Source: Studio postmoderne / Shutterstock.com

LiveXLive est une société de médias qui se concentre sur le streaming musical et le divertissement en ligne. Récemment, l’entreprise fait de la publicité grâce à son partenariat avec Vice Médias. Les deux sociétés s’associent pour leur festival de musique en ligne «Music Lives», qui s’est tenu pour la première fois le week-end dernier.

L’événement a été un grand succès, selon le communiqué de presse de la société. La diffusion en direct de 72 heures, qui mettait en vedette plus de 100 artistes de musique populaire, a attiré 23 millions de téléspectateurs.

En outre, le communiqué de presse contient une annonce intéressante concernant son entrée sur le marché des actions NFT. À travers l’événement, LiveXLive a lancé son premier produit NFT sous la forme d’affiches numériques de concert. La société cherche maintenant à étendre le succès du produit en créant sa propre division NFT dédiée.

L’annonce n’est pas forcément surprenante, car la musique et les NFT semblent aller de pair comme le beurre de cacahuète et la gelée. Cependant, ce communiqué de presse élève la marque LiveXLive de l’option d’achat d’actions NFT relativement obscure plus rapidement que toute autre société que j’ai vue jusqu’à présent.

NFT Stocks: The Bottom Line sur LiveXLive

Yahoo Finance fait état d’un sentiment positif à l’égard des actions LIVX récemment, citant un volume d’échanges supérieur à la moyenne et une volatilité implicite élevée. Certaines options d’achat sont aussi élevées que 10 $ sur le stock.

Aujourd’hui, on assiste à une étrange tournure des événements pour le nouveau stock NFT, cependant. Les actions sont actuellement en baisse de 20%, ce qui est très inhabituel pour une action qui sort d’un tel communiqué de presse. Il serait sage de garder un œil sur la société à l’avenir, car elle rebondira probablement. Le consensus parmi les analystes évalue l’action LIVX au-dessus de 6 $, alors ne vous laissez pas effrayer par la baisse.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.