La représentante républicaine du Wyoming, Liz Cheney, a approuvé dimanche le programme radical des transgenres, déclarant à «60 Minutes» de CBS que la réticence de ses collègues du GOP à soutenir une idéologie fluide de genre est dangereuse.

“Nous devons lutter contre la discrimination de toutes sortes”, a déclaré Cheney à Lesley Stahl de CBS. «Nous étions à un événement il y a quelques nuits et il y avait une jeune femme qui a dit qu’elle ne se sentait pas en sécurité parfois parce qu’elle était transgenre. Et personne ne devrait se sentir en danger. La liberté signifie la liberté pour tout le monde.

Alors que Cheney aurait du mal à trouver des républicains qui souhaitent du mal aux personnes identifiées comme transgenres, la soi-disant liberté de nier son sexe et de vivre la dysphorie de genre sans entrave, y compris parfois même mutiler ses propres organes sains, a de graves conséquences.

Dans un long essai invité sur Substack de l’ancien écrivain du New York Times Bari Weiss, la journaliste indépendante Katie Herzog a décrit les ramifications des normes effacées du sexe biologique dans le système de santé. L’affirmation agressive du genre, a écrit Herzog, a commencé à aveugler les fournisseurs des besoins des individus car certaines maladies sont plus susceptibles d’infecter les hommes que les femmes, et vice versa.

“Cette hypersensibilité sape la formation médicale”, a rapporté Herzog, après avoir partagé la sombre histoire d’une patiente identifiée comme transgenre dont les douleurs abdominales étaient attribuées à l’obésité plutôt qu’à la grossesse. Après que les employés de l’hôpital eurent découvert la véritable cause de l’inconfort, le bébé était mort.

D’autres affections qui se présentent différemment et à des taux différents chez les hommes et les femmes comprennent les hernies, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la sclérose en plaques et l’asthme, entre autres. Les hommes et les femmes ont également des plages normales différentes pour la fonction rénale, ce qui a un impact sur le dosage du médicament. Ils présentent différents symptômes lors des crises cardiaques : les hommes se plaignent de douleurs thoraciques, tandis que les femmes ressentent de la fatigue, des étourdissements et une indigestion. En d’autres termes : le sexe biologique est un facteur extrêmement important pour savoir ce qui afflige les patients et comment les traiter correctement.

En dehors de l’hôpital, la “liberté” du sexe binaire, qui est maintenant soutenue par la députée générale du Wyoming, s’est étendue aux classes de la maternelle à la 12e année où des enfants aussi jeunes que 3 à 5 ans sont endoctrinés avec des concepts transgenres une décennie avant la puberté. Les enfants élevés dans un monde où le genre a été véhiculé comme un résumé de l’imagination grandissent confus, avec une dysphorie de genre à apparition rapide qui devient une contagion sociale.

L’embardée vers la gauche de Cheney fait suite à plusieurs mois d’escalade de sa querelle en cours avec l’ancien président Donald Trump et les électeurs républicains.

En juillet, Cheney a prononcé le discours d’ouverture de l’enquête armée de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, pour enquêter sur l’émeute de janvier au Capitole. Qualifiant la tourmente d'”attaque la plus grave contre notre Capitole depuis 1814″, Cheney a déclaré à “60 Minutes” que sa participation en tant que vice-présidente du comité “rend ce comité bipartite”.

“Personne ne remettra en question, vous savez, mes références conservatrices”, a déclaré Cheney, après s’être opposée au parti dans certains de ses moments les plus déterminants au cours de son mandat de trois mandats. Cheney a amplifié l’histoire des fausses nouvelles des primes russes de 2020, a mené la croisade des néoconservateurs pour une politique étrangère interventionniste agressive, a lancé la campagne du GOP pour destituer un président républicain lors d’un rassemblement et a prêté allégeance à la chasse aux sorcières partisane des démocrates sous la forme du Commission du 6 janvier.

La membre du Congrès fait maintenant face à une primaire compétitive dans l’État qui a donné à Trump sa plus grande marge de victoire en novembre dernier. L’avocate Harriet Hageman, une ancienne alliée de Cheney devenue challenger, est officiellement entrée dans la course avec l’aval de Trump plus tôt ce mois-ci.