Liz Cheney compare les prétentions électorales de Donald Trump à la rhétorique du Parti communiste chinois 10z viral

La représentante Liz Cheney (R., Wyo.) s’adresse aux médias à son arrivée à Capitol Hill à Washington, DC, le 12 mai 2021. (Evelyn Hockstein/.)

La représentante Liz Cheney (R., Wyo.) a récemment comparé les fausses déclarations électorales de Donald Trump à la rhétorique du Parti communiste chinois, qualifiant les faussetés de l’ancien président de « très dangereuses et dommageables ».

“Quand vous écoutez Donald Trump parler maintenant, quand vous entendez la langue qu’il utilise maintenant, ce sont essentiellement les mêmes choses que le Parti communiste chinois, par exemple, dit à propos des États-Unis et de notre démocratie”, a déclaré Cheney lors d’un épisode de Le podcast Ax Files est sorti lundi.

« Quand il dit que notre système ne fonctionne pas… lorsqu’il suggère qu’il est, vous savez, incapable de transmettre la volonté du peuple, vous savez, que d’une manière ou d’une autre, il a échoué – ce sont les mêmes choses que le gouvernement chinois dit à notre sujet “, a ajouté Cheney. “C’est très dangereux et dommageable… et ce n’est pas vrai.”

Les commentaires de la membre du Congrès interviennent près d’un mois après qu’elle a été évincée de son rôle de leader à la Chambre pour ses critiques répétées de l’ancien président et ses affirmations selon lesquelles les élections de 2020 ont été truquées contre lui. Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R., Californie), a déclaré que les tentatives de Cheney de « renouer avec le passé » servaient à détourner l’attention du parti pour aller de l’avant et remporter les élections futures.

Juste après avoir été démis de ses fonctions, Cheney s’est engagée à “faire tout mon possible pour que l’ancienne présidente ne s’approche plus jamais du bureau ovale”. selon La Colline.

La représentante Elise Stefanik (R., NY) a remplacé Cheney en tant que présidente de la conférence House GOP.

Pendant ce temps, Cheney a également critiqué McCarthy lors de l’interview en podcast pour avoir rencontré Trump à Mar-a-Lago après l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Elle a dit qu’elle était « abasourdie » lorsqu’elle a vu que le couple s’était rencontré et qu’elle « ne pouvait imaginer aucune justification pour le faire ».

Cheney a déclaré que Trump avait commis la violation “la plus dangereuse” et “la plus flagrante” d’un serment d’un président. Elle a qualifié la rencontre de McCarthy avec l’ancien président d'”inexcusable”.

“Et donc l’idée que quelques semaines après avoir fait cela, le chef des républicains à la Chambre serait à Mar-a-Lago, essentiellement, vous savez, le suppliant de revenir d’une manière ou d’une autre dans le giron, ou quoi que ce soit d’autre faisait-il, pour moi était inexcusable », a-t-elle déclaré.

McCarthy et Trump ont tous deux soutenu l’éviction de Cheney et soutenu Stefanik comme son remplaçant.

