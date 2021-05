Liz Cheney critique Trump avant le vote du leadership républicain ⋆ .

La représentante Liz Cheney prend la parole à la Chambre des représentants des États-Unis, le 12 mai 2021 (CSPAN)

La représentante Liz Cheney (R., Wyo.) A doublé sa critique de l’ancien président Donald Trump lors d’un discours devant la Chambre mardi, un jour avant qu’elle ne soit confrontée à un vote pour l’évincer de son rôle de direction républicaine à la Chambre.

Cheney a déclaré que le pays était confronté à une menace «jamais vue auparavant» à Trump, qui, selon elle, «a repris ses efforts agressifs pour convaincre les Américains que les élections lui ont été volées».

“Rester silencieux et ignorer le mensonge enhardit le menteur”, a déclaré Cheney. «Je ne participerai pas à cela. Je ne vais pas m’asseoir et regarder en silence pendant que d’autres mènent notre parti sur une voie qui abandonne l’État de droit et se joint à la croisade de l’ancien président pour saper notre démocratie.

Le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R., Californie), a annoncé qu’un vote aurait lieu mercredi sur l’opportunité de retirer Cheney de son rôle de présidente de la Conférence républicaine de la Chambre.

«J’avais espéré que notre objectif principal serait de reprendre la Chambre en 2022 et de mettre en œuvre notre engagement envers l’Amérique», a écrit McCarthy dans un communiqué. “Malheureusement, chaque jour passé à relitiguer le passé est un jour de moins que nous ayons à saisir l’avenir.”

Cheney a attiré la colère de ses collègues républicains à plusieurs reprises depuis qu’elle a voté en faveur de la deuxième destitution de Trump, mais a déjà survécu à un scrutin secret à la conférence du GOP de la Chambre organisée en février pour savoir si elle doit la garder à son poste.

Mardi soir, Cheney a comparé l’émeute du 6 janvier au Capitole à des situations qu’elle a vues se dérouler dans des pays autoritaires à l’époque où elle était fonctionnaire du département d’État.

«Ceux qui refusent d’accepter les décisions de nos tribunaux sont en guerre avec la Constitution», a déclaré Cheney. «Notre devoir est clair. Chacun de nous qui a prêté serment doit agir pour empêcher l’effondrement de notre démocratie. Ce n’est pas une question de politique. Ce n’est pas une question de partisanerie. Il s’agit de notre devoir en tant qu’Américains. »

