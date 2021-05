Liz Cheney était-elle trop honnête?

Les républicains de la Chambre se préparent à destituer la représentante Liz Cheney (R-WY) de sa position de leader – pour le crime de réitérer qu’elle condamne fermement la tentative de l’ancien président Donald Trump d’annuler le résultat des élections de 2020.

En février, le GOP de la Chambre a lancé un premier effort pour évincer Cheney de son rôle de républicaine de la Chambre n ° 3 pour la même raison. Elle a survécu facilement, dans un scrutin secret à huis clos de 145 voix contre 61. Les vues de Cheney n’ont pas changé depuis lors. Le problème maintenant est simplement qu’elle continue de parler de ces points de vue.

«L’élection présidentielle de 2020 n’a pas été volée. Quiconque prétend que c’est répandre THE BIG LIE », a tweeté Cheney lundi, faisant référence à la fausse affirmation de Trump selon laquelle les élections de 2020 ont été truquées contre lui.

Le tweet de Cheney n’était que l’une des nombreuses déclarations récentes qui ont agacé les républicains qui pensent que décrire avec précision la tentative de vol d’élection de Trump n’est pas utile pour le message du parti, étant donné que la plupart des électeurs du GOP croient à tort que l’élection a été volée à Trump. En conséquence, le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-CA), a déclaré qu’il en avait «assez» de Cheney, et soutient une offre de la représentante Elise Stefanik (R-NY) pour la remplacer. L’éviction de Cheney est maintenant considérée comme quasi-certaine. (Cheney ne recule pas, comme elle l’a clairement indiqué dans un éditorial publié mercredi.)

Certains démocrates ont affirmé que chaque républicain qui refuse de soutenir le faux récit de fraude électorale de Trump est maintenant expulsé du parti. Les choses ne sont pas si simples – du moins pas encore. Le sénateur Mitch McConnell, qui a également sévèrement condamné les actions de Trump le 6 janvier, reste bien installé en tant que leader républicain au Sénat, malgré l’exhortation de l’ancien président aux sénateurs de le larguer.

Mais le propre comportement de McConnell révèle les limites de ce qui est acceptable. Il a fait face à ses propres grognements de mécontentement au sein de sa conférence alors qu’il critiquait Trump, et il a finalement voté pour acquitter l’ancien président lors de son deuxième procès de destitution. Depuis lors, McConnell a été prudent et prudent quant à ses commentaires sur Trump, et il adhère pleinement à la stratégie du GOP consistant à se concentrer sur la critique des excès de l’administration Biden et à essayer de gagner en 2022.

Le problème est que, avec les républicains soi-disant «raisonnables» jugeant qu’il est maladroit de souligner que les affirmations de Trump concernant une élection volée sont absurdes, ces affirmations continuent de se répandre sans contrôle dans les espaces conservateurs (comme le montre le troublant «audit» des élections en Arizona).

Et pourtant, alors que les médias et les démocrates peuvent aimer une position de principe condamnée, si les républicains qui dénoncent les mensonges de Trump voient rapidement leur carrière imploser et sont remplacés par des loyalistes de Trump, il est difficile de voir comment ils aident beaucoup – parce qu’ils ont gagné. Je ne serai plus là pour tempérer la réponse du GOP à une future crise électorale.

Qu’a fait Liz Cheney?

Cheney, la fille de l’ancien vice-président Dick Cheney, était une étoile montante de la House GOP. Entrée au Congrès il y a à peine quatre ans, elle était déjà devenue présidente de la conférence, faisant d’elle la troisième républicaine la mieux classée à la Chambre, et elle était considérée comme une future présidente potentielle de la Chambre ou même comme une candidate à la présidence.

Ensuite, Donald Trump a commencé à essayer de renverser les résultats des élections de 2020. Faisant de fausses déclarations de fraude électorale massive, Trump a tenté de faire en sorte que les responsables républicains des États clés ne certifient pas les victoires légitimes de Biden. Lorsque ces efforts ont échoué, il est passé à une tentative d’amener les républicains du Congrès à rejeter ces résultats d’État le jour où le Congrès compterait les votes du collège électoral: le 6 janvier.

Dans les jours qui ont précédé l’assaut du Capitole, Cheney a reculé devant le comportement de Trump. Elle a écrit une note de 21 pages aux républicains de la Chambre disant qu’il n’y avait «aucune base appropriée» pour rejeter les résultats de l’État, et qu’une décision en ce sens «créerait un précédent extrêmement dangereux». Puis, lorsque l’audio a été divulgué d’un appel de Trump dans lequel il a fait pression sur le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger pour qu’il «trouve» des votes pour lui, Cheney a déclaré que c’était «profondément troublant».

Puis, le 6 janvier, Trump a prononcé son tristement célèbre discours sur l’Ellipse (dans lequel il a critiqué Cheney par son nom), et ses partisans ont fait irruption dans le Capitole par la suite. “Une foule violente a attaqué le Capitole des États-Unis pour faire obstruction au processus de notre démocratie et arrêter le décompte des votes pour les élections présidentielles”, a déclaré Cheney dans un communiqué la semaine suivante. «Le président des États-Unis a convoqué cette foule, rassemblé la foule et allumé la flamme de cette attaque.» Elle a ajouté: «Il n’y a jamais eu une plus grande trahison par un président des États-Unis de sa fonction et de son serment à la Constitution. Je voterai pour destituer le président. »

L’avenir politique de Cheney est en question depuis lors, Trump ayant promis de soutenir un principal challenger contre elle en 2022.

Mais comme mentionné ci-dessus, les républicains ont massivement choisi de garder Cheney à son poste de direction la première fois qu’elle a été contestée, début février. Ce qui s’est passé depuis, c’est qu’elle a continué à être la moufette à la garden-party.

Le drame actuel a été lancé au début de la semaine dernière, lors de la retraite politique du House GOP à Orlando. Cheney a fait la une des journaux en affirmant à un journaliste du New York Post que quiconque soutenait les efforts de Trump pour ne pas certifier le résultat des élections de 2020 n’est pas apte à être candidat à la présidence du GOP. Melanie Zanona de Politico a rapporté que les républicains de la Chambre avaient commencé à «parler de Cheney» lors de la retraite, la considérant comme «une distraction indésirable» du message du parti, et McCarthy a déclaré que les dirigeants devaient faire partie d’une «équipe».

Le coup de poing de Cheney avec le président Joe Biden lors de son discours au Congrès quelques jours plus tard n’a pas arrangé les choses, mais les choses se sont vraiment intensifiées lundi lorsque Trump a publié une déclaration disant que «l’élection présidentielle frauduleuse de 2020» devrait être connue sous le nom de «LE GRAND MENSONGE». – essayer de retourner la rhétorique de ses critiques sur eux, en insistant sur le fait que la victoire de Biden était le mensonge. Cheney a ensuite riposté sur Twitter:

L’élection présidentielle de 2020 n’a pas été volée. Quiconque prétend que c’est le cas répand LE GRAND MENSONGE, tourne le dos à la primauté du droit et empoisonne notre système démocratique. – Liz Cheney (@Liz_Cheney) 3 mai 2021

Le lendemain, le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré dans une apparition à Fox News qu’il avait entendu beaucoup de critiques à l’égard de Cheney, puis a dit à l’animateur sur un micro chaud qu’il «avait eu» avec Cheney, selon Axios. Il a affirmé que le problème n’était pas son point de vue sur l’élection, mais que son rôle de leadership l’obligeait à être un joueur d’équipe et à mettre de côté les désaccords avec ses compatriotes républicains, plutôt que de les mettre en avant. Le porte-parole de Cheney a riposté: «Il s’agit de savoir si le Parti républicain va perpétuer des mensonges sur les élections de 2020 et tenter de blanchir ce qui s’est passé le 6 janvier. Liz ne le fera pas.

Et cela s’est avéré être cela. Des fuites se sont répandues, suggérant que Cheney était condamnée, et Stefanik (une étoile montante elle-même qui s’est montrée désireuse de défendre Trump à des moments clés) a décidé de faire une pièce pour son travail. Mercredi, McCarthy, le whip de la minorité de la Chambre Steve Scalise (R-LA) et Trump avaient tous approuvé Stefanik, rendant apparemment sa victoire lors du prochain vote du GOP de la Chambre – et l’excommunication effective de Cheney – inévitable.

Les républicains ont besoin de plus d’élites pro-démocratie stratégiques

Naturellement, la réponse de nombreux démocrates a été de condamner la terrible intolérance du Parti républicain et la lâcheté de ses dirigeants, et de faire l’éloge de ces rares qui disent la vérité, comme Cheney.

Il y a cependant un problème pratique ici. Si Cheney dit la vérité, est exclu du GOP pour cela et remplacé en tant que représentant du Wyoming par un Trumpiste inconditionnel qui essaierait d’annuler les élections de 2024 – comment cela améliore-t-il les choses?

Le fait qui plane sur tout cela est que la plupart des électeurs républicains croient vraiment que les démocrates ont volé les élections, parce qu’ils ont adhéré à la réalité alternative de Trump. La plupart des républicains élus savent que ce n’est pas vrai, mais beaucoup prétendent publiquement le contraire pour des raisons politiques. (Même si de nombreux républicains ont soutenu Trump dans leur rhétorique publique et ont voté en faveur de ses défis condamnés, le vote à bulletin secret déséquilibré en faveur de Cheney en février indique qu’il y avait un accord plus large avec elle en privé au sein du GOP de la Chambre.)

Comme l’expérience l’a montré à plusieurs reprises, si vous êtes un politicien républicain qui devient considéré comme un ennemi de Trump, vos propres électeurs ne vous soutiendront pas. Les critiques vocaux de Trump comme les anciens sénateurs Jeff Flake et Bob Corker ont pris leur retraite plutôt que de faire face à nouveau aux électeurs républicains. Un autre, le représentant Mark Sanford, a perdu sa primaire. Un quatrième, représentant, Justin Amash, a quitté le parti pour éviter ce sort, puis a décidé de ne pas briguer un autre mandat.

Survivre en tant que républicain élu qui a de profonds désaccords avec Trump nécessite de la diplomatie et de la stratégie. C’est plus facile au Sénat, où il y a des mandats de six ans, qu’à la Chambre, où les législateurs peuvent être primés tous les deux ans.

Notamment, le sénateur Ben Sasse (R-NE), un ancien «Never Trumper», a fait taire pratiquement toutes les critiques qu’il avait à l’égard de Trump pendant environ un an avant sa primaire de 2020. Une fois sa réélection dans les livres (et la suivante n’a eu lieu qu’en 2026), il a été encouragé à s’exprimer à nouveau, révélant des informations importantes sur la conduite de Trump le 6 janvier et votant pour le condamner lors de son deuxième procès de destitution. Il est facile de qualifier Sasse de lâche, mais s’il s’était prononcé et avait perdu sa primaire, cela aurait été un sénateur de moins qui aurait tenu Trump pour responsable.

Il est important de noter pourquoi, aussi compliqué que les choses se sont déroulées l’hiver dernier, Trump n’a jamais été particulièrement près de renverser le résultat des élections. C’est parce que, malgré la rhétorique publique et les votes voués à l’échec de nombreux membres du GOP, la plupart des républicains occupant des postes clés – gouverneurs, représentants de l’État, chefs de la législature de l’État, la plupart des sénateurs et le vice-président – n’ont en fait pas utilisé les pouvoirs de leurs bureaux pour aidez Trump à voler les élections, même si les électeurs républicains voulaient largement qu’ils le fassent. Les élites ont rejeté les préférences de leurs électeurs en faveur du respect de la loi, des faits et des normes démocratiques.

McConnell, alors chef de la majorité au Sénat, en faisait partie. Au moment clé, il s’est opposé aux efforts de Trump pour amener le Congrès à annuler les résultats des élections. Malgré un silence flagrant alors que les élections en Géorgie étaient en jeu, le 6 janvier (avant que les émeutiers ne pénètrent dans le Capitole), il a défendu la démocratie, affirmant que son vote pour maintenir le résultat serait «le vote le plus important que j’aie jamais émis. ” Et, en partie à cause du signal qu’il a envoyé, les sénateurs républicains ont voté à une écrasante majorité pour rejeter les défis des alliés de Trump aux résultats des élections en Arizona et en Pennsylvanie.

Bien sûr, les républicains qui tiennent tête à Trump au bon moment risquent de condamner leur carrière de toute façon – comme l’a peut-être le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger. Mais la défense par Raffensperger des résultats de la Géorgie comme légitimes a joué un rôle très important l’année dernière. Si un acteur moins scrupuleux avait été dans cette position et s’était montré flexible face aux pressions de Trump, les choses auraient pu devenir beaucoup plus laides. Et si Raffensperger avait passé une grande partie des années précédentes à critiquer Trump et avait perdu sa primaire de 2018 au profit d’un loyaliste de Trump, eh bien, il n’aurait pas été là pour jouer ce rôle en 2020.

Pour préserver la démocratie américaine, le Parti républicain a besoin d’élites qui seront prêtes à agir pour la défendre aux moments clés. La réalité inconfortable est que, pour que ces élites puissent conserver leur travail, elles peuvent avoir besoin de beaucoup mentir ou du moins de se tenir la langue avant ces moments clés. Sinon, ils seront purgés et remplacés par de vrais croyants de Trump ou par des opportunistes cyniques – garantissant que, si et quand la prochaine crise électorale surviendra, il ne restera personne qui sera prêt à faire la bonne chose.